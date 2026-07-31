سطح و شانه جاده سیل زده و دهنه پل‌های محور بندرترکمن-بندرگز پاکسازی شد و عبور و مرور عادی در آن جریان دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان -عادل مصدقی مدیر کل راهداری  وحمل و نقل جاده‌ای گلستان با اعلام این خبر گفت: با بکارگیری ۸ دستگاه ماشین آلات سنگین راهداری شامل بیل مکانیکی، گریدر، لودر و کامیون و همچنین ۴ دستگاه گشت‌های راهداری  دو کیلومتر مسدود شده محور بندرترکمن-بندرگز از صبح امروز بازگشایی شده است.

وی افزود: در حریم راه گل و لای همچنان وجود دارد که پی از خشک شدن با کمک ماشین‌های راهسازی پاکسازی خواهد شد. به گفته وی، عبور و مرور از محور‌های استان هم اینک به صورت عادی جریان دارد و رانندگان احتیاط کامل را در هنگام رانندگی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی داشته باشند

برچسب ها: سیلاب ، حمل و نقل
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