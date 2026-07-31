باشگاه خبرنگاران جوان -عادل مصدقی مدیر کل راهداری وحمل و نقل جاده‌ای گلستان با اعلام این خبر گفت: با بکارگیری ۸ دستگاه ماشین آلات سنگین راهداری شامل بیل مکانیکی، گریدر، لودر و کامیون و همچنین ۴ دستگاه گشت‌های راهداری دو کیلومتر مسدود شده محور بندرترکمن-بندرگز از صبح امروز بازگشایی شده است.

وی افزود: در حریم راه گل و لای همچنان وجود دارد که پی از خشک شدن با کمک ماشین‌های راهسازی پاکسازی خواهد شد. به گفته وی، عبور و مرور از محور‌های استان هم اینک به صورت عادی جریان دارد و رانندگان احتیاط کامل را در هنگام رانندگی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی داشته باشند