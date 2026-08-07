رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: افزایش بهره وری تولید در واحد سطح مهم ترین راهکار دستیابی به خودکفایی محصولات اساسی در برنامه هفتم است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: در حوزه بخش کشاورزی مهم ترین اهداف مدیریت آب است که این امر مستلزم افزایش بهره وری و تولید در واحد سطح است تا علاوه بر کاهش مصرف آب در تولید مواد غذایی پایدار باشیم.

به گفته وی، دستیابی به مهم ترین اهداف در بخش کشاورزی نیازمند یک سری ابزار و زیرساخت است که یکی از ابزارهای لازم استفاده از روش های نوین آبیاری است که متاسفانه با بودجه بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۵ و بودجه طرح های آبیاری، برنامه ای برای تحقق اهداف وجود ندارد، درحالیکه امکان مدیریت آب در بخش کشاورزی بدون سیستم های نوین آبیاری وجود ندارد.

عالمی ادامه داد: برای اجرای برنامه ۵ ساله هفتم، نیاز به یک سری برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت به طور همزمان داریم تا بتوانیم اهداف را اجرا کنیم.

وی گفت: تمامی این عوامل موجب شده تا مشکلات متعددی در حوزه بهره وری داشته باشیم که در چنین شرایطی کشاورز بدنبال حفظ شرایط موجود برای ماندن در چرخه تولید است که با استمرار این شرایط امیدی به تحقق برنامه هفتم نداریم.



