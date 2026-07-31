باشگاه خبرنگاران جوان - این آیین در آستانه اربعین حسینی و با حضور جمعی از معاونان وزارت ارتباطات، مدیرعامل شرکت ملی پست ایران، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کربلا، معاون شرکت پست عراق و رئیس پست کربلا برگزار شد.
تمبر اختصاصی پیادهروی اربعین حسینی با هدف پاسداشت بزرگترین اجتماع ایمانی جهان و تجلیل از فرهنگ عاشورایی طراحی و منتشر شده است. در طراحی این تمبر، پیادهروی میلیونی زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به تصویر کشیده شده و عبارت «حبّ الحسین یجمعنا» بهعنوان نماد وحدت، همدلی و همبستگی مسلمانان نقش بسته است.
همکاریهای پستی؛ نمادی از پیوندهای فرهنگی ایران و عراق
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مراسم، انتشار این تمبر را نمادی از پیوندهای عمیق فرهنگی، تاریخی و معنوی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق دانست و بر اهمیت توسعه همکاریهای مشترک پستی میان دو کشور تأکید کرد.
سید ستار هاشمی با اشاره به جایگاه اربعین بهعنوان بزرگترین اجتماع ایمانی جهان، اظهار کرد این رویداد هر سال جلوهای از همبستگی و همدلی ملتهای مسلمان را به نمایش میگذارد و انتشار تمبر اختصاصی اربعین میتواند در ماندگاری و معرفی هرچه بیشتر این رویداد بزرگ فرهنگی و معنوی نقشآفرین باشد.
تمبر پیادهروی اربعین حسینی بهعنوان یادمانی از حماسه عظیم اربعین، نمادی از عزم مشترک ایران و عراق برای پاسداشت و ترویج فرهنگ حسینی به شمار میرود و زمینهساز ثبت و معرفی این رویداد جهانی در قالب آثار فاخر پستی در سالهای آینده خواهد بود.
منبع: روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات