«فرمان جهاد» با نوای حاج مهدی سلحشور

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0632\u0645 \u0622\u0647\u0646\u06af \u00ab\u0641\u0631\u0645\u0627\u0646 \u062c\u0647\u0627\u062f\u00bb \u0628\u0627 \u0646\u0648\u0627\u06cc \u062d\u0627\u062c \u0645\u0647\u062f\u06cc \u0633\u0644\u062d\u0634\u0648\u0631 \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a\u06cc \u062d\u0645\u0627\u0633\u06cc \u0627\u0632 \u0644\u0628\u06cc\u06a9 \u06af\u0641\u062a\u0646 \u0628\u0647 \u0646\u062f\u0627\u06cc \u062d\u0642 \u0648 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0627\u0632 \u0622\u0631\u0645\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0647\u0644\u200c\u0628\u06cc\u062a(\u0639) \u0627\u0633\u062a.\n\u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u067e\u0631\u0634\u0648\u0631 \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u0644\u062d\u0646 \u062d\u0645\u0627\u0633\u06cc \u0648 \u06a9\u0644\u0645\u0627\u062a \u0645\u0627\u0646\u062f\u06af\u0627\u0631\u0634\u060c \u062f\u0644 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u063a\u06cc\u0631\u062a \u0648 \u0648\u0641\u0627\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u0628\u0631\u062f.\n