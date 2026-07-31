باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

«فرمان جهاد» با نوای حاج مهدی سلحشور

رزم آهنگ «فرمان جهاد» با نوای حاج مهدی سلحشور مورد توجه مردم قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رزم آهنگ «فرمان جهاد» با نوای حاج مهدی سلحشور روایتی حماسی از لبیک گفتن به ندای حق و دفاع از آرمان‌های اهل‌بیت(ع) است.

اجرایی پرشور که با لحن حماسی و کلمات ماندگارش، دل را به میدان غیرت و وفاداری می‌برد.

مطالب مرتبط
«فرمان جهاد» با نوای حاج مهدی سلحشور
young journalists club

نوای حماسه برای شهدای ناو دنا + فیلم

«فرمان جهاد» با نوای حاج مهدی سلحشور
young journalists club

مداحی جانباز ۹ ساله جنگ رمضان در برنامه تلویزیونی + فیلم

«فرمان جهاد» با نوای حاج مهدی سلحشور
young journalists club

مداحی «سایه سرم» ابراز ارادتی به رهبر شهید + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بدون تعارف با قهرمانان آسمان + فیلم
۲۸۶۸

بدون تعارف با قهرمانان آسمان + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
عکس جنجالی تاجر لبنانی کنار نتانیاهو + فیلم
۱۱۴۴

عکس جنجالی تاجر لبنانی کنار نتانیاهو + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
از تقابل تا عقب‌نشینی + فیلم
۷۳۹

از تقابل تا عقب‌نشینی + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
شوک تنگه هرمز به بازار انرژی + فیلم
۷۱۲

شوک تنگه هرمز به بازار انرژی + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
کارت غزه روی میز انتخابات آمریکا + فیلم
۶۶۲

کارت غزه روی میز انتخابات آمریکا + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha