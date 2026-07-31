رئیس پلیس آگاهی آذربایجان غربی از قتل یک نفر در پی جدال مرگبار بین مالک و مستاجر در یکی از محلات ارومیه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - سرهنگ شکری  رئیس پلیس آگاهی آذربایجان غربی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: به دنبال وقوع نزاع و درگیری مابین مالک و مستاجر و قتل برادر زن موجر در حین میانجیگری با سلاح سرد در یکی از محلات شهرستان ارومیه و متواری شدن قاتل رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت. 

وی افزود: با اشراف اطلاعاتی و سرنخ های به عمل آمده کارآگاهان ویژه  پلیس آگاهی، قاتل را شناسایی و طی عملیات ضربتی در کمترین زمان ممکن دستگیر و متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

سرهنگ "شکری" در پایان انگیزه متهم از درگیری را ایجاد مزاحمت برای موجر عنوان داشت و تاکید کرد:  حمل سلاح سرد یا گرم ، ناتوانی در مهار خشم و عصبانیت و بی توجهی به قانون، عواقب بسیار ناگواری به همراه دارد که گاه جبران ناپذیر است.

برچسب ها: جدال مرگبار ، قتل با سلاح سرد
خبرهای مرتبط
دستگیری عامل وقوع قتل در فاریاب
قتل سه عضو یک خانواده در یکی از روستاهای چالدران / قاتل دستگیر شد
جدال مرگبار زوج پرستار در حیاط بیمارستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۶ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
کلا مردم این شهر۸۰درصدشان اخلاق تند و فحاش هستند،واسه هرچیزی دعوا و عربده کشی میکنند.
۰
۰
پاسخ دادن
زرینه رود، باردیگر قربانی گرفت
آخرین اخبار
زرینه رود، باردیگر قربانی گرفت
جدال مرگبار بین مالک ومستاجر قتل برادر زن موجر را رقم زد /قاتل دستگیر شد
 طرح ۳۰۰ واحدی مسکن گروهی مهاباد تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد