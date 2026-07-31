رئیس پلیس آگاهی آذربایجان غربی از قتل یک نفر در پی جدال مرگبار بین مالک و مستاجر در یکی از محلات ارومیه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - سرهنگ شکری رئیس پلیس آگاهی آذربایجان غربی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: به دنبال وقوع نزاع و درگیری مابین مالک و مستاجر و قتل برادر زن موجر در حین میانجیگری با سلاح سرد در یکی از محلات شهرستان ارومیه و متواری شدن قاتل رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: با اشراف اطلاعاتی و سرنخ های به عمل آمده کارآگاهان ویژه پلیس آگاهی، قاتل را شناسایی و طی عملیات ضربتی در کمترین زمان ممکن دستگیر و متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

سرهنگ "شکری" در پایان انگیزه متهم از درگیری را ایجاد مزاحمت برای موجر عنوان داشت و تاکید کرد: حمل سلاح سرد یا گرم ، ناتوانی در مهار خشم و عصبانیت و بی توجهی به قانون، عواقب بسیار ناگواری به همراه دارد که گاه جبران ناپذیر است.