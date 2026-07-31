باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

خدمات‌رسانی موکب‌ها به زائران اربعین + فیلم

بیش از ۲ میلیون زائر تحت خدمات موکب‌های اربعین قرار دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهنام سعیدی، دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در برنامه تلویزیونی گفت: بیش از ۳ هزار موکب رسمی، خدمت‌رسانی به زائرین حسینی را انجام خواهند داد.

مطالب مرتبط
خدمات‌رسانی موکب‌ها به زائران اربعین + فیلم
young journalists club

قاب متفاوت احسان یاسین در شب‌های محرم + فیلم

خدمات‌رسانی موکب‌ها به زائران اربعین + فیلم
young journalists club

روایت دلتنگی برای رهبر شهید توسط کاربران فضای مجازی + فیلم

خدمات‌رسانی موکب‌ها به زائران اربعین + فیلم
young journalists club

قهوه یزدی، از روضه‌های محرم تا میراث ملی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ترامپ در لباس ناپلئون + فیلم
۹۸۱

ترامپ در لباس ناپلئون + فیلم

۱۱ . مرداد . ۱۴۰۵
آخرین حرف‌های دختر شهید مدرسه میناب برای پدرش + فیلم
۸۵۳

آخرین حرف‌های دختر شهید مدرسه میناب برای پدرش + فیلم

۱۱ . مرداد . ۱۴۰۵
خطبه تاریخی رهبر شهید انقلاب در دوهزارمین روز دفاع مقدس + فیلم
۸۲۶

خطبه تاریخی رهبر شهید انقلاب در دوهزارمین روز دفاع مقدس + فیلم

۱۱ . مرداد . ۱۴۰۵
از مسیر اربعین تا مسیر ابدیت + فیلم
۷۶۷

از مسیر اربعین تا مسیر ابدیت + فیلم

۱۱ . مرداد . ۱۴۰۵
افشای الگوهای عملیات روانی منتسب به موساد + فیلم
۶۱۲

افشای الگوهای عملیات روانی منتسب به موساد + فیلم

۱۱ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha