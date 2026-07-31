باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - علی محجور، مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به فعالیت‌های این مجموعه در حوزه حمل‌ونقل هوشمند اظهار کرد: این شرکت در زمینه طراحی و توسعه سامانه‌های پلاک‌خوان و نرم‌افزار‌های مدیریت ناوگان فعالیت می‌کند و بخشی از محصولات آن مبتنی بر فناوری هوش مصنوعی است.

وی با بیان اینکه سامانه پلاک‌خوان این شرکت از طریق دوربین‌های نصب‌شده در معابر، پلاک خودرو‌ها را شناسایی و اطلاعات را به سامانه‌های مربوطه ارسال می‌کند، افزود: دوربین‌های این شرکت در آزادراه تهران ـ شمال برای ثبت و اخذ عوارض الکترونیکی نصب شده‌اند. همچنین این سامانه‌ها در شهرداری تهران و شهرداری کرج نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

محجور درباره نحوه عملکرد این سامانه گفت: هنگام عبور خودرو از آزادراه، دوربین ابتدا خودرو را شناسایی کرده، سپس پلاک آن را استخراج و اطلاعات را به سامانه صادرکننده قبض ارسال می‌کند تا عوارض به‌صورت الکترونیکی برای مالک خودرو صادر شود.

وی تصریح کرد: فرآیند تشخیص خودرو، استخراج پلاک و خوانش اطلاعات آن، همگی با استفاده از الگوریتم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی انجام می‌شود و همین موضوع دقت و سرعت سامانه را افزایش داده است.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان با اشاره به دیگر محصولات مجموعه اظهار داشت: نرم‌افزار مدیریت ناوگان از دیگر خدمات این شرکت است که اگرچه به‌طور کامل مبتنی بر هوش مصنوعی نیست، اما در حال توسعه قابلیت‌های هوشمند برای آن هستیم.

وی توضیح داد: این سامانه اطلاعات مربوط به ناوگان حمل‌ونقل، شامل کامیون‌ها، خودرو‌ها و سایر وسایل نقلیه را جمع‌آوری و تحلیل می‌کند و به شرکت‌ها امکان می‌دهد وضعیت تردد، زمان انجام سرویس‌های دوره‌ای، هزینه‌های نگهداری و میزان بهره‌وری ناوگان خود را به‌صورت دقیق مدیریت کنند.

محجور با اشاره به مزایای این سامانه گفت: استفاده از مدیریت هوشمند ناوگان، علاوه بر برنامه‌ریزی دقیق برای تعمیرات و سرویس‌های دوره‌ای، امکان نظارت بر نحوه رانندگی رانندگان را نیز فراهم می‌کند. در این سامانه، یک دستگاه GPS روی خودرو نصب می‌شود و اطلاعات موقعیت و عملکرد خودرو به سرور مرکزی ارسال می‌شود. سپس داده‌ها تحلیل شده و گزارش‌های مدیریتی در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد.

وی درباره میزان اثربخشی این سامانه‌ها افزود: ارزیابی دقیق میزان تأثیر را باید شرکت‌های استفاده‌کننده اعلام کنند، اما برآورد‌ها نشان می‌دهد استفاده صحیح از این سامانه‌ها می‌تواند دست‌کم ۲۰ تا ۳۰ درصد در بهبود مدیریت ناوگان و کاهش هزینه‌ها مؤثر باشد.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان با بیان اینکه پیش از این، مدیریت ناوگان عمدتاً به روش‌های دستی انجام می‌شد، گفت: در روش‌های سنتی، کنترل وضعیت خودروها، برنامه‌ریزی برای سرویس‌های دوره‌ای و نظارت بر عملکرد رانندگان بیشتر به صورت دستی انجام می‌شد، اما سامانه‌های نرم‌افزاری این فرآیند‌ها را منظم، دقیق و قابل پایش کرده‌اند و اطمینان بیشتری نسبت به انجام صحیح امور ایجاد می‌کنند.

محجور همچنین به اجرای یک پروژه بین‌المللی اشاره کرد و گفت: این شرکت برای یک مجموعه فعال در آمریکا، نرم‌افزار هوشمند اختصاص بار طراحی و پیاده‌سازی کرده است.

وی توضیح داد: سازوکار حمل بار در این پروژه با مدل رایج در ایران تفاوت دارد. در ایران معمولاً صاحبان بار به‌صورت مستقیم درخواست حمل را ثبت می‌کنند، اما در آمریکا این فرآیند از طریق بروکر‌ها انجام می‌شود. بروکر‌ها اطلاعات بار را در یک سامانه مبتنی بر فهرست‌های ایمیلی ثبت می‌کنند و نرم‌افزار طراحی‌شده، این اطلاعات را به‌طور خودکار دریافت کرده و برای رانندگان ارسال می‌کند.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان ادامه داد: رانندگان پس از دریافت اطلاعات، قیمت پیشنهادی خود را ثبت می‌کنند و این اطلاعات در اختیار دیسپچر‌ها قرار می‌گیرد. دیسپچر‌ها پس از مذاکره با بروکرها، در صورت توافق، بار را به راننده اختصاص می‌دهند و تمامی مراحل حمل، از زمان تخصیص بار تا تحویل نهایی، از طریق همین نرم‌افزار مدیریت و کنترل می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این پروژه برای یک شرکت ایرانی فعال در بازار آمریکا طراحی و اجرا شده و هم‌اکنون در حال بهره‌برداری است.