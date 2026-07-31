باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری روز جمعه در جمع فعالان اقتصادی شهرستان جهرم و منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان، با قدردانی از پیگیری‌های نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی در انتقال مطالبات مردمی، اظهار کرد: نمایندگان مجلس، مجرای انعکاس صدای مردم به حاکمیت هستند و ارتباط میان مردم و نمایندگان، پیوندی دوسویه، مستمر و اثرگذار است که نقشی تعیین‌کننده در شناسایی، طرح و پیگیری مطالبات عمومی دارد.

او افزود: این ارتباط نزدیک و مستمر، زمینه را برای احصای دقیق‌تر مسائل و مشکلات مناطق مختلف فراهم می‌کند و به دنبال آن، امکان برنامه‌ریزی هدفمندتر برای رفع این مسائل به وجود می‌آید.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به افتتاح استخر کارگران جهرم در جریان سفر به این شهرستان، خاطرنشان کرد: تکمیل این مجموعه به واسطه پیگیری‌های مستمر نماینده مردم جهرم در مجلس شتاب گرفت و امروز به مرحله بهره‌برداری رسید؛ پروژه‌ای که می‌تواند در ارتقای سطح رفاه جامعه کارگری و شهروندان نقشی موثر ایفا کند.

میدری با اشاره به ظرفیت‌های منطقه ویژه اقتصادی جهرم اظهار کرد: در این نشست، توانمندی‌ها و قابلیت‌های این منطقه به‌خوبی تشریح شد و خوشبختانه زیرساخت‌های مناسبی برای بهره‌برداری و جذب سرمایه‌گذاری در آن فراهم شده است؛ ظرفیتی که می‌تواند به توسعه اقتصادی منطقه شتاب ببخشد.

او ادامه داد: در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت‌های متعددی فعالیت دارند که تجربه‌های موفقی از همکاری با بخش خصوصی در کارنامه خود ثبت کرده‌اند. الگوی مطلوب ما نیز این است که مدیریت طرح‌ها به بخش خصوصی واگذار شود و وزارتخانه در حوزه‌هایی همچون تامین مالی، پشتیبانی و بهره‌گیری از شبکه فروش، نقش حمایتی و تسهیل‌گر خود را ایفا کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه جهرم از سرمایه انسانی توانمند و ارزشمندی برخوردار است، گفت: نماینده مردم این شهرستان نیز مطالبات مردمی و مسائل اقتصادی منطقه را با جدیت دنبال می‌کند و ما آمادگی داریم در چارچوب وظایف و ظرفیت‌های موجود، درباره موضوعات مطرح‌شده در این نشست، اقدامات لازم و موثری برای رفع مشکلات انجام دهیم.

میدری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: مردم در این شرایط دشوار اقتصادی، با صبوری و همراهی، بار سنگینی را بر دوش می‌کشند و رزمندگان نیز با ایثار و فداکاری حماسه می‌آفرینند؛ از این رو، همه مسئولان موظف‌اند خدمات خود را با کیفیت مطلوب، مستمر و بدون وقفه به مردم ارائه کنند.

او تاکید کرد: هر ظرفیتی که در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود داشته باشد، در صورت شناسایی و تعریف درست، بر پایه وظیفه و با رویکردی مسئولانه، در مسیر رفع مشکلات مردم و حمایت از تولید و اشتغال به کار گرفته خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه هیچ شرایطی نباید به کاهش کیفیت خدمات به مردم منجر شود، گفت: حتی در شرایط جنگ و بحران نیز خدمات‌رسانی به مردم باید با قدرت ادامه یابد و هیچ‌گونه وقفه‌ای در روند ارائه خدمات ایجاد نشود.

میدری همچنین بر نقش نظام بانکی در حمایت از تولید تاکید کرد و افزود: بانک‌ها باید در تامین مالی مردم، کارآفرینان و تولیدکنندگان، نقشی فعال‌تر و موثرتر ایفا کنند. البته تحقق این هدف مستلزم آن است که طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی با دقت، مطالعه و توجیه کافی ارائه شوند.

میدری با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی جنوب استان فارس اظهار کرد: این منطقه در بخش کشاورزی، به‌ویژه در تولید خرما، از قابلیت‌های کم‌نظیری برخوردار است و این ظرفیت ارزشمند باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا زمینه ایجاد ارزش افزوده، توسعه صنایع تبدیلی و افزایش اشتغال فراهم شود.

او همچنین از تداوم حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تیم مینی‌فوتبال سیمکان جهرم خبر داد و گفت: این تیم سال گذشته از محل مسئولیت‌های اجتماعی مورد حمایت قرار گرفت و امسال نیز به‌عنوان نماینده آسیا افتخارآفرین شده است؛ بر همین اساس و با توجه به درخواست مردم و نماینده شهرستان، حمایت از این تیم در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی ادامه خواهد یافت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه مهارت‌آموزی و اشتغال، بیان کرد: ایجاد محیط‌های کار اشتراکی با هزینه مناسب برای راه‌اندازی کسب‌وکار‌های کوچک، در دستور کار قرار دارد و این ظرفیت می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه کارآفرینی، اشتغال جوانان و حمایت از صاحبان ایده فراهم کند.

میدری افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمادگی دارد در این حوزه نیز همکاری لازم را با دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به عمل آورد.

منبع: تعاون کار و رفاه اجتماعی فارس