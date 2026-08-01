مدیر عامل اتحادیه دام سبک گفت: بالارفتن قیمت تمام شده بعد از حذف ارز ترجیحی یکی از علل نوسان قیمت گوشت در بازار است و این موضوع ارتباطی به واردات ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - افشین صدردادرس مدیر عامل اتحادیه دام سبک گفت: در حال حاضر مشکلی در عرضه دام نداریم و امسال جزء سال های مطلوب تولید و عرضه است، هرچند بدلیل گرمای هوا و ضعیف شدن شرایط مراتع، دام ها از مزارع غلات استفاده می‌کنند.

وی قیمت هر کیلو بره نر زنده با وزن حدود ۵۰ تا ۶۰ کیلو ۶۴۰ تا ۶۸۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: بررسی ها نشان می دهد که قیمت دام نسبت به ۲ تا ۳ ماه گذشته کاهش داشته، درحالیکه این امر بر قیمت گوشت در مغازه و فروشگاه ها تاثیری نداشته است.

صدردادرس ادامه داد: تجربه سنوات اخیر نشان داده که هیچ گاه واردات گوشت بر قیمت در بازار اثری نداشته است و به عنوان مثال هیچ نمونه ای در سطح کشور طی سال های اخیر نداشتیم که نشان دهد قیمت گوشت وارداتی منجر به افت گوشت داخلی شده است.

مدیر عامل اتحادیه دام سبک با بیان اینکه علت افزایش قیمت گوشت ارتباطی به کاهش واردات ندارد، افزود: بالارفتن قیمت تمام شده بعد از حذف ارز ترجیحی یکی از علل نوسان قیمت گوشت در بازار است و متاسفانه از فرصت های ایجاد شده نتوانستیم برای بهبود معیشت مردم استفاده کنیم.به عنوان مثال امسال براساس گزارش های مرکز حدود ۴ میلیون راس افزایش تولید داشتیم، اما متاسفانه هیچ استفاده ای نکردیم و هرگاه دچار بحران می شویم، تنها راهکار واردات است.

وی گفت: در مصوبه هیئت وزیران اذعان نکردند که با توجه به شرایط جنگی به پرواربندها کمک کنیم، بلکه نگاه برآن است که اجازه واردات بدون محدودیت داده شود و به همین خاطر تولیدکنندگان به جای افزایش بهره وری تولید، درگیر مسائل روزمره تامین نهاده، تمدید مجوز پروانه و... هستند و اصل موضوع تولید و بهره وری به فراموشی سپرده می شود.

برچسب ها: تولید دام ، قیمت گوشت ، واردات گوشت
خبرهای مرتبط
۷۰ درصد واردات گوشت از مسیرهای زمینی انجام می شود/واردات ۱۲ هزار تن گوشت از ابتدای سال
نرخ منطقی هر کیلو گوشت گوسفندی یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
واردات گوشت از برزیل کنترل و پایش می شود/سلامت و امنیت غذایی مردم مهم ترین اولویت سازمان دامپزشکی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترافیک سنگین در محور هراز و فیروزکوه
بارش پراکنده باران در برخی از مناطق ساحلی کشور
سیگنال تازه بازار مسکن با رسیدن تورم اجاره به کانال ۲.۳ درصد/ آیا مستأجران نفس می‌کشند؟
قیمت سیب زمینی به ۷۰ هزار تومان رسید
ذخایر نهاده های دامی مطلوب است/تولید ماهانه ۲۵۰ هزار تن گوشت مرغ در کشور
کدام معیار‌ها اولویت سرمایه‌گذاری افراد هستند؟
آخرین اخبار
کدام معیار‌ها اولویت سرمایه‌گذاری افراد هستند؟
قیمت سیب زمینی به ۷۰ هزار تومان رسید
ذخایر نهاده های دامی مطلوب است/تولید ماهانه ۲۵۰ هزار تن گوشت مرغ در کشور
سیگنال تازه بازار مسکن با رسیدن تورم اجاره به کانال ۲.۳ درصد/ آیا مستأجران نفس می‌کشند؟
بارش پراکنده باران در برخی از مناطق ساحلی کشور
ترافیک سنگین در محور هراز و فیروزکوه
فالوور رایگان روبیکا با اپلیکیشن دایرکت هوشمند
کارت سوخت حذف نمی‌شود
اجرایی شدن تخفیف سود بازرگانی برای واردات از منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام
تداوم پرداخت خسارت‌های ناشی از جنگ به زیان دیدگان
تصویب کلیات سند کریدور شرق - غرب با محوریت راه‌آهن هرات - مزارشریف
نمایشگاه‌های بین‌المللی؛ حلقه اتصال تولیدکنندگان صنفی به بازار‌های خارجی
بازار تخم مرغ متعادل است
انتقال سهمیه یارانه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی آغاز شد+ فیلم
درخواست از زائران برای بازگشت از همان مرز خروجی
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱۰ مرداد
کیفیت خدمات پس از فروش خودرو، ارتقا می‌یابد
طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) در سواحل مکران بررسی شد
انجام سفر‌های ریلی اربعین با ایجاد ظرفیت ۴۹۰ صندلی
اجرای هر هکتار عملیات آبخیزداری ۹ تن فرسایش خاک را کاهش می‌دهد
نوسان قیمت گوشت ارتباطی به واردات ندارد/ قیمت دام زنده کاهشی است
فصل تازه‌ای از هم‌افزایی نظام مالی با محوریت وزارت اقتصاد
آمار نگران‌کننده تصادفات جاده‌ای در ایام اربعین/ هشدار سازمان راهداری به زائران درباره رانندگی در حالت خستگی
رفع تعهد بیش از ۳۳ میلیارد یورو ارز صادراتی
علت گرانی میوه در بازار چیست؟
قیمت هر کیلو قزل آلا به ۴۳۰ هزار تومان رسید
تغییر ریل صادرات کشور از «خام‌فروشی» به سمت کالای نهایی
ورود کشور کره جنوبی برای انعقاد تفاهم‌نامه صنعتی سازی با ایران
تولید محصولات کشاورزی با قطعی برق ۱۰ میلیون تن کاهش می یابد
۵۰۰ هزار تن برنج در انبار‌ها موجود است/ تولید برنج به یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن می‌رسد