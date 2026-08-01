مدیر عامل اتحادیه دام سبک گفت: بالارفتن قیمت تمام شده بعد از حذف ارز ترجیحی یکی از علل نوسان قیمت گوشت در بازار است و این موضوع ارتباطی به واردات ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - افشین صدردادرس مدیر عامل اتحادیه دام سبک گفت: در حال حاضر مشکلی در عرضه دام نداریم و امسال جزء سال های مطلوب تولید و عرضه است، هرچند بدلیل گرمای هوا و ضعیف شدن شرایط مراتع، دام ها از مزارع غلات استفاده می‌کنند.

وی قیمت هر کیلو بره نر زنده با وزن حدود ۵۰ تا ۶۰ کیلو ۶۴۰ تا ۶۸۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: بررسی ها نشان می دهد که قیمت دام نسبت به ۲ تا ۳ ماه گذشته کاهش داشته، درحالیکه این امر بر قیمت گوشت در مغازه و فروشگاه ها تاثیری نداشته است.

صدردادرس ادامه داد: تجربه سنوات اخیر نشان داده که هیچ گاه واردات گوشت بر قیمت در بازار اثری نداشته است و به عنوان مثال هیچ نمونه ای در سطح کشور طی سال های اخیر نداشتیم که نشان دهد قیمت گوشت وارداتی منجر به افت گوشت داخلی شده است.

مدیر عامل اتحادیه دام سبک با بیان اینکه علت افزایش قیمت گوشت ارتباطی به کاهش واردات ندارد، افزود: بالارفتن قیمت تمام شده بعد از حذف ارز ترجیحی یکی از علل نوسان قیمت گوشت در بازار است و متاسفانه از فرصت های ایجاد شده نتوانستیم برای بهبود معیشت مردم استفاده کنیم.به عنوان مثال امسال براساس گزارش های مرکز حدود ۴ میلیون راس افزایش تولید داشتیم، اما متاسفانه هیچ استفاده ای نکردیم و هرگاه دچار بحران می شویم، تنها راهکار واردات است.

وی گفت: در مصوبه هیئت وزیران اذعان نکردند که با توجه به شرایط جنگی به پرواربندها کمک کنیم، بلکه نگاه برآن است که اجازه واردات بدون محدودیت داده شود و به همین خاطر تولیدکنندگان به جای افزایش بهره وری تولید، درگیر مسائل روزمره تامین نهاده، تمدید مجوز پروانه و... هستند و اصل موضوع تولید و بهره وری به فراموشی سپرده می شود.