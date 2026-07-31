باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گروه‌های فلسطینی روز جمعه، ۳۱ ژوئیه، دومین سالگرد شهادت اسماعیل هنیه، رهبر بزرگ ملی خود معروف به «ابو العبد» رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی (حماس) را گرامی داشتند.

حماس در بیانیه‌ای تایید کرد که شهید هنیه «یک رهبر معمولی نبود، بلکه یک رهبر ملی استثنایی بود که میراث بزرگی از خود به جا گذاشت که در حافظه ملی حک خواهد شد» و تاکید کرد که حضور او «یک نماد ملی جامع است که در تاریخ مدرن فلسطین بی‌نظیر است».

کمیته‌های مقاومت فلسطین نیز به نوبه خود، با افتخار و احترام فراوان، یاد این رهبر شهید را گرامی داشتند و تاکید کردند که فلسطین با درگذشت او، یک شخصیت ملی قوی را از دست داده است؛ شخصیتی که نماد وحدت و پایداری و نماد مقاومت و وفاداری به آرمان فلسطین بود.

او همچنین تأکید کرد که او نماینده یک مدل جامع و مواضعی بود که فراتر از وابستگی سازمانی بود و همیشه در کنار منافع عالی ملی قرار داشت و از صف‌بندی‌های تنگ‌نظرانه به دور بود.

این کمیته‌ها خاطرنشان کردند که شهادت «ابو العبد» در مرحله‌ای حساس رخ داده است که ملت فلسطین درگیر رویارویی آشکار با تجاوز مداوم علیه نوار غزه هستند و وفاداری به راه او و خون اعضای خانواده، پسران و نوادگانش که به شهادت رسیدند، مستلزم تقویت پیوند‌های وحدت ملی بر اساس مشارکت و مقاومت است.

گروه‌های فلسطینی با شهید هنیه و همه شهدای ملت فلسطین تجدید پیمان کردند که در مسیر آزادسازی، بازگشت و احیای همه حقوق ملی مشروع خود ادامه دهند.

شهید اسماعیل هنیه پس از شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در حمله خائنانه رژیم تروریستی اسرائیل که محل اقامت او در تهران را هدف قرار داد، به شهادت رسید.

منبع: المیادین