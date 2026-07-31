کولیوند گفت: خدمات هلال‌احمر در اربعین امسال نسبت به سال گذشته ۲۸ درصد افزایش یافته و مرز خسروی به الگویی موفق از مدیریت میدانی و هماهنگی دستگاه‌ها در خدمت‌رسانی به زائران تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیرحسین کولیوند روز جمعه در نشست خبری مشترک با استاندار کرمانشاه در مرز بین‌المللی خسروی اظهار کرد: تاکنون بیش از یک میلیون خدمت درمانی و سلامت به زائران اربعین در کشور عراق ارائه شده که این خدمات با مشارکت هلال‌احمر، وزارت بهداشت عراق، حشدالشعبی و سایر مجموعه‌های امدادی در موکب‌ها و مراکز درمانی انجام شده است.

وی افزود: هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران علاوه بر استقرار در بیمارستان‌های نجف، کربلا و مسیر نجف تا کربلا، به صورت مستقل نیز بیش از ۳۳۰ هزار خدمت درمانی، امدادی و بهداشتی به زائران ارائه کرده است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به وضعیت زائران بستری در بیمارستان‌های عراق گفت: تاکنون ۳۶۰ زائر در بیمارستان‌های عراق بستری شده‌اند که ۲۵۰ نفر پس از دریافت خدمات درمانی ترخیص شده و ۵۶ نفر همچنان تحت درمان هستند.

کولیوند ادامه داد: بیمارانی که نیازمند ادامه درمان در ایران باشند نیز با هماهنگی کامل و بدون توقف از مرزهای کشور، به‌ویژه مرز خسروی، به مراکز درمانی منتقل می‌شوند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر همچنین از تجهیز ناوگان امدادی کشور به هزار دستگاه خودروی نجات و ۴۰۰ دستگاه آمبولانس و ده‌ها خودروی عملیاتی و پشتیبانی خبر داد.

کولیوند با اشاره به استقرار مراکز درمانی در مسیر نجف تا کربلا اظهار کرد: چهار بیمارستان، درمانگاه‌های تخصصی در هر ۱۰۰ عمود، درمانگاه‌های عمومی و تیم‌های پزشکی سیار در مسیر پیاده‌روی اربعین مستقر هستند و دارو و تجهیزات مورد نیاز نیز به میزان کافی تأمین شده است.

منبع: استانداری کرمانشاه

برچسب ها: مرز خسروی ، زائران اربعین
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