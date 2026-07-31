حماس اعلام کرد که خلع سلاح این جنبش منوط به عقب‌نشینی کامل اشغالگران اسرائیلی از نوار غزه خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جنبش حماس در بیانیه‌ای رسمی تأکید کرد که اجرای مرحله دوم توافق آتش‌بس غزه به انجام کامل تعهدات رژیم صهیونیستی در مرحله نخست، از جمله خروج کامل نظامیان صهیونیست از نوار غزخ و توقف حملات، بستگی دارد.

حماس همچنین اعلام کرد: «پایبندی اشغالگران به توقف کشتار، پیش‌شرط اساسی برای ادامه اجرای توافق و تعیین جدول زمانی اجرای مفاد مورد توافق است.»

 این جنبش افزود که ورود «کمیته ملی اداره غزه» برای مدیریت این منطقه، استقرار یک نیروی بین‌المللی تثبیت‌کننده امنیت و انحلال گروه‌های مسلح مورد حمایت رژیم صهیونیستی نیز از دیگر شروط لازم برای پیشبرد این روند است.

پیش از این، رسانه‌ها اعلام کردند که حماس با توافق برای پایان یافتن کامل جنگ غزه موافقت کرده است. گفته شده طبق این توافق رژیم صهیونیستی طی یک دوره زمانی مشخص نیرو‌های خود را کاملا از نوار غزه خارج کرده و جنبش حماس نیز سلاح‌های خود را به صورت مرحله‌ای کنار می‌گذارد. 

این توافق اواخر روز پنج‌شنبه اعلام شد؛ پس از آنکه «هیئت صلح و نیروی بین‌المللی تثبیت‌کننده امنیت غزه» اعلام کرد میانجی‌گران مصر، قطر، ترکیه و آمریکا نقشه راه اجرای مرحله بعدی توافق آتش‌بس را نهایی کرده‌اند.

این اعلامیه در حالی منتشر می‌شود که بی‌اعتمادی عمیق فلسطینی‌ها به رژیم صهیونیستی به دلیل عدم پایبندی آن به توافق‌های قبلی وجود دارد.

از زمانی که آتش‌بس غزه از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ اجرایی شده، حملات صهیونیست‌ها در این باریکه دست‌کم یک هزار و ۱۰۰ فلسطینی را به شهادت رسانده است. رژیم صهیونیستی همچنان ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه را محدود کرده و محدوده موسوم به «خط زرد» را در داخل این باریکه گسترش می‌دهد. اقدامی که به گفته کارشناسان، ممکن است ناقض توافق آتش‌بس پیشین باشد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنبش حماس ، نوار غزه ، عقب نشینی اسرائیل
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