قولی که شهید جنگ رمضان پس از شهادتش به آن عمل کرد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0647\u0645\u0633\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0631\u062d\u0645\u0627\u0646 \u0635\u06cc\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0642\u0648\u0644 \u0647\u0645\u0633\u0631\u0634 \u0633\u062e\u0646 \u06af\u0641\u062a\u061b \u0642\u0648\u0644\u06cc \u06a9\u0647 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0646\u0634 \u062f\u0631 \u062c\u0646\u06af \u0631\u0645\u0636\u0627\u0646\u060c \u0628\u0647 \u0633\u0631\u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n