باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

قولی که شهید جنگ رمضان پس از شهادتش به آن عمل کرد + فیلم

شهید صیدی به قول خود پس از شهادتش عمل کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همسر شهید رحمان صیدی در برنامه تلویزیونی درباره قول همسرش سخن گفت؛ قولی که پس از به شهادت رسیدنش در جنگ رمضان، به سرانجام رسید.

مطالب مرتبط
قولی که شهید جنگ رمضان پس از شهادتش به آن عمل کرد + فیلم
young journalists club

لحظاتی منتشر نشده از دیدار‌های صمیمانه خانواده‌های معظم شهدا با رهبر شهید انقلاب + فیلم

قولی که شهید جنگ رمضان پس از شهادتش به آن عمل کرد + فیلم
young journalists club

نبض زنده خیابان + فیلم

قولی که شهید جنگ رمضان پس از شهادتش به آن عمل کرد + فیلم
young journalists club

روایت عشق در آزاد راه کربلا + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بدون تعارف با قهرمانان آسمان + فیلم
۲۸۶۸

بدون تعارف با قهرمانان آسمان + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
عکس جنجالی تاجر لبنانی کنار نتانیاهو + فیلم
۱۱۴۴

عکس جنجالی تاجر لبنانی کنار نتانیاهو + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
از تقابل تا عقب‌نشینی + فیلم
۷۳۹

از تقابل تا عقب‌نشینی + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
شوک تنگه هرمز به بازار انرژی + فیلم
۷۱۲

شوک تنگه هرمز به بازار انرژی + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
کارت غزه روی میز انتخابات آمریکا + فیلم
۶۶۲

کارت غزه روی میز انتخابات آمریکا + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha