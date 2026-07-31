مدیرکل دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از استقرار ویژه ۱۷۰ راهدارخانه در مسیرهای منتهی به مرزهای اربعین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حبیب جمشیدی، مدیرکل دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، با تشریح تمهیدات این سازمان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در سراسر کشور نزدیک به ۷۵۰ راهدارخانه بین‌راهی و حدود ۴۵۰ راهدارخانه مرکزی و ثابت فعال هستند که در مجموع ۱۲۰۰ راهدارخانه به کاربران جاده‌ای خدمات ارائه می‌کنند.

وی افزود: با توجه به افزایش تردد زائران در محورهای منتهی به مرزهای اربعین، به‌ویژه مرزهای مهران، شلمچه و خسروی، حدود ۱۷۰ راهدارخانه به‌صورت ویژه در خدمت زائران و مسافران این مسیرها قرار گرفته‌اند. این راهدارخانه‌ها در محورهایی که شعاع ۳۰۰ تا ۵۰۰ کیلومتری مرزها را پوشش می‌دهند، آماده ارائه خدمات هستند.

جمشیدی درباره زمان حضور نیروهای راهداری در محل حوادث جاده‌ای گفت: به عنوان نمونه، در محور ایلام ـ مهران که حدود ۹۰ کیلومتر طول دارد، هشت ایستگاه ویژه پیش‌بینی شده است تا در صورت وقوع حادثه یا بحران، نیروهای راهداری بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل اعزام شوند.

وی ادامه داد: تلاش ما این است که زمان رسیدن نیروها به محل حادثه کمتر از پنج دقیقه باشد، البته این موضوع به عواملی مانند حجم ترافیک، نوع انسداد و شرایط مخاطره بستگی دارد. راهداری همواره یکی از نخستین دستگاه‌های امدادی حاضر در محل حوادث جاده‌ای محسوب می‌شود.

مدیرکل دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به راه‌های ارتباطی رانندگان با این سازمان خاطرنشان کرد: رانندگان در صورت مواجهه با هرگونه خطر، حادثه یا انسداد مسیر می‌توانند در موارد اضطراری با شماره ۱۱۰ تماس بگیرند و در موضوعات مرتبط با راهداری از طریق سامانه ۱۴۱ به‌صورت شبانه‌روزی با مرکز مدیریت راه‌های کشور ارتباط برقرار کنند.

وی توضیح داد: سامانه ۱۴۱ به‌صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی رانندگان است و شهروندان تنها کافی است محدوده و محور موردنظر را اعلام کنند تا نیروهای گشت راهداری در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل اعزام شوند. این سامانه در حوادث طبیعی و انسانی آماده ارائه خدمات و هماهنگی‌های لازم است.

جمشیدی در بخش دیگری از سخنان خود به سختی‌های خدمت‌رسانی راهداران در ایام اربعین اشاره کرد و گفت: یکی از ویژگی‌های همکاران ما حضور داوطلبانه و خودجوش در عملیات خدمت‌رسانی به زائران است. بسیاری از راهداران با آگاهی کامل از شرایط سخت کاری، برای خدمت در مرزها و محورهای منتهی به آن اعلام آمادگی می‌کنند.

وی افزود: شاید سخت‌ترین بخش مأموریت راهداران در ایام اربعین، چشم‌پوشی از حضور در زیارت اربعین حسینی و رسیدگی به حوادث و تصادفات جاده‌ای باشد. بسیاری از همکاران ما در حالی که آرزوی زیارت دارند، خدمت به زائران و تأمین ایمنی سفر آنان را بر حضور در این سفر معنوی ترجیح می‌دهند.

مدیرکل دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تأکید کرد: راهداران در تمام طول ایام اربعین با کمترین امکانات و در سخت‌ترین شرایط آب‌وهوایی و ترافیکی در محورهای مواصلاتی کشور حضور دارند تا زائران بتوانند سفری ایمن و بدون مشکل را تجربه کنند.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، راهداری
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