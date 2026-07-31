باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

خودرویی که پیام جنایت آمریکا را به جهان مخابره کرد + فیلم

یکی از هموطنان بختیاری خودروی خود را به یک آلبوم عکس تبدیل کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد چارلنگ، خادم شهدا و جهادگر در برنامه پرچمدار شبکه افق از خودروی خود رونمایی کرد.

این خودرو یک آلبوم عکس سیار از شهدای جنگ تحمیلی سوم است که پیام جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی را به جهان مخابره می‌کند.

مطالب مرتبط
خودرویی که پیام جنایت آمریکا را به جهان مخابره کرد + فیلم
young journalists club

استقبال روسیه از طرح جایگزین سوئیفت نخبگان ایرانی + فیلم

خودرویی که پیام جنایت آمریکا را به جهان مخابره کرد + فیلم
young journalists club

سایه جنگ افروزی آمریکا در غرب آسیا بر اقتصاد جهان + فیلم

خودرویی که پیام جنایت آمریکا را به جهان مخابره کرد + فیلم
young journalists club

سواحل ایران، گورستان هر نیروی متجاوز خواهد بود + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بدون تعارف با قهرمانان آسمان + فیلم
۲۸۶۸

بدون تعارف با قهرمانان آسمان + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
عکس جنجالی تاجر لبنانی کنار نتانیاهو + فیلم
۱۱۴۴

عکس جنجالی تاجر لبنانی کنار نتانیاهو + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
از تقابل تا عقب‌نشینی + فیلم
۷۳۹

از تقابل تا عقب‌نشینی + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
شوک تنگه هرمز به بازار انرژی + فیلم
۷۱۲

شوک تنگه هرمز به بازار انرژی + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
کارت غزه روی میز انتخابات آمریکا + فیلم
۶۶۲

کارت غزه روی میز انتخابات آمریکا + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha