خودرویی که پیام جنایت آمریکا را به جهان مخابره کرد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u062d\u0645\u062f \u0686\u0627\u0631\u0644\u0646\u06af\u060c \u062e\u0627\u062f\u0645 \u0634\u0647\u062f\u0627 \u0648 \u062c\u0647\u0627\u062f\u06af\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u067e\u0631\u0686\u0645\u062f\u0627\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0627\u0641\u0642 \u0627\u0632 \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0631\u0648\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0631\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648 \u06cc\u06a9 \u0622\u0644\u0628\u0648\u0645 \u0639\u06a9\u0633 \u0633\u06cc\u0627\u0631 \u0627\u0632 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u062c\u0646\u06af \u062a\u062d\u0645\u06cc\u0644\u06cc \u0633\u0648\u0645 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u067e\u06cc\u0627\u0645 \u062c\u0646\u0627\u06cc\u062a \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0648 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0645\u062e\u0627\u0628\u0631\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f.\n