باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - کوروش آسایش کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شاخص کل بورس در هفته کاری که گذشت با افزایش ۳.۹۱ درصدی به سطح ۵ میلیون و ۷۵ هزار و ۹۸ واحد رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن با رشد ۵.۶۶ درصدی در سطح یک میلیون و ۴۳۲ هزار و ۸۰۸ واحد ایستاد و شاخص کل فرابورس نیز با افزایش ۵.۴۵ درصدی به ۴۰ هزار و ۹۶۸ واحد رسید.

او افزود: ارزش معاملات سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی در روز شنبه ۲۳ هزار و ۶۵۹ میلیارد تومان، روز یکشنبه ۲۲ هزار و ۴۴۹ میلیارد تومان، روز دوشنبه ۳۰ هزار و ۳۳۳ میلیارد تومان، روز سه‌شنبه ۳۰ هزار و ۱۹۸ میلیارد تومان و روز چهارشنبه ۲۶ هزار و ۹۶۳ میلیارد تومان بود که در مجموع ارزش معاملات این هفته به ۱۳۳ هزار و ۶۰۲ میلیارد تومان رسید.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: سرانه خرید در این هفته ۹۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سرانه فروش ۱۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود.

آسایش اظهار کرد: در جریان معاملات این هفته، روز شنبه ۲۷۰ میلیارد تومان ورود پول به سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی ثبت شد، روز یکشنبه ۶ هزار و ۲۱۸ میلیارد تومان، روز دوشنبه ۳۷۱ میلیارد تومان و روز سه‌شنبه هزار و ۵۶۱ میلیارد تومان ورود پول داشتیم و در روز چهارشنبه ۲ هزار و ۱۳۴ میلیارد تومان خروج پول ثبت شد که در مجموع، خالص ورود پول هفتگی به ۶ هزار و ۲۸۶ میلیارد تومان رسید.

او ادامه داد: در صندوق‌های با درآمد ثابت نیز روز شنبه هزار و ۳۵۷ میلیارد تومان، روز یکشنبه ۲۹۴ میلیارد تومان، روز دوشنبه ۷۹۴ میلیارد تومان، روز سه‌شنبه ۸۵۹ میلیارد تومان و روز چهارشنبه ۳ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان ورود پول ثبت شد که در مجموع طی این هفته ۷ هزار و ۲۲۴ میلیارد تومان ورود پول به این صندوق‌ها انجام شد.

این کارشناس بازار سرمایه درباره عوامل اثرگذار بر روند معاملات عنوان کرد: به هر حال ریسک سیستماتیک و اخبار مرتبط با آن همچنان بر بازار سرمایه اثرگذار است و طی این هفته نیز در روز‌های مختلف با انتشار اخبار و یا شایعات مختلف، روند بازار تغییر کرد. اما به نظر می‌رسد بازار تا حدودی به این درک رسیده که وزن کمتری به ریسک سیستماتیک و این اخبار بدهد.

آسایش تصریح کرد: گزارش‌های سه‌ماهه بهار شرکت‌ها مطلوب بود و آثار مثبت آن همچنان در بخش‌های مختلف بازار مشاهده می‌شود. همچنین رشد درآمد تیرماه شرکت‌ها نیز وضعیت بسیار خوبی داشته است.

او در پایان گفت: در نهایت، ابهام در خصوص نرخ بهره همچنان می‌تواند بر روند بازار اثرگذار باشد، چراکه بازار هنوز نمی‌داند آیا نرخ بهره افزایش خواهد یافت یا خیر؟