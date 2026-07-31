باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آرزوی بزرگ همسر شهید جنگ رمضان + فیلم

همسر شهید رحمان صیدی یک آرزوی بزرگ دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همسر شهید رحمان صیدی، یکی از شهدای جنگ رمضان یک آرزوی بزرگ دارد و آن هم پیوستن او به جمع شهدای اسلام است.

مطالب مرتبط
آرزوی بزرگ همسر شهید جنگ رمضان + فیلم
young journalists club

سواحل ایران، گورستان هر نیروی متجاوز خواهد بود + فیلم

آرزوی بزرگ همسر شهید جنگ رمضان + فیلم
young journalists club

سایه جنگ افروزی آمریکا در غرب آسیا بر اقتصاد جهان + فیلم

آرزوی بزرگ همسر شهید جنگ رمضان + فیلم
young journalists club

استقبال روسیه از طرح جایگزین سوئیفت نخبگان ایرانی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بدون تعارف با قهرمانان آسمان + فیلم
۲۸۶۸

بدون تعارف با قهرمانان آسمان + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
عکس جنجالی تاجر لبنانی کنار نتانیاهو + فیلم
۱۱۴۴

عکس جنجالی تاجر لبنانی کنار نتانیاهو + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
از تقابل تا عقب‌نشینی + فیلم
۷۳۹

از تقابل تا عقب‌نشینی + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
شوک تنگه هرمز به بازار انرژی + فیلم
۷۱۲

شوک تنگه هرمز به بازار انرژی + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
کارت غزه روی میز انتخابات آمریکا + فیلم
۶۶۲

کارت غزه روی میز انتخابات آمریکا + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha