آرزوی بزرگ همسر شهید جنگ رمضان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0647\u0645\u0633\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0631\u062d\u0645\u0627\u0646 \u0635\u06cc\u062f\u06cc\u060c \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u062c\u0646\u06af \u0631\u0645\u0636\u0627\u0646 \u06cc\u06a9 \u0622\u0631\u0632\u0648\u06cc \u0628\u0632\u0631\u06af \u062f\u0627\u0631\u062f \u0648 \u0622\u0646 \u0647\u0645 \u067e\u06cc\u0648\u0633\u062a\u0646 \u0627\u0648 \u0628\u0647 \u062c\u0645\u0639 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0633\u062a.\n