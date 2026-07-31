غلبه قاطع الهیات جنگ به ریاضیات جنگ + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u0632 \u0622\u0646\u062c\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0642\u062f\u0631\u062a \u0648 \u0627\u0631\u0627\u062f\u0647 \u067e\u0631\u0648\u0631\u062f\u06af\u0627\u0631 \u0631\u0627 \u0633\u0631\u0644\u0648\u062d\u0647 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645\u0627\u062a \u062e\u0648\u062f \u062f\u0631 \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644 \u0628\u0627 \u062f\u0634\u0645\u0646 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u0646\u062f\u060c \u0642\u0637\u0639\u0627 \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0632 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062c\u0628\u0647\u0647 \u062d\u0642 \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0628\u0627\u0637\u0644 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\n