سخنگوی شرکت آب و فاضلاب کشور گفت: با وجود افزایش میانگین بارندگی، همچنان در برخی از کلان‌شهر‌ها با کمبود آب مواجه هستیم که از جمله می‌توان به تهران، مشهد و اراک در استان مرکزی اشاره کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - علی سیدزاده سخنگوی شرکت آب و فاضلاب کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در سال آبی جاری میزان بارندگی در کشور به حدود ۲۳۱ میلی‌متر رسیده که این رقم در مقایسه با سال گذشته که میزان بارندگی حدود ۱۳۲ میلی‌متر بود، نزدیک به ۷۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ بنابراین با مقایسه این اعداد می‌توان به این نتیجه رسید که سال آبی جاری نسبت به سال گذشته در کشور پربارش‌تر بوده است.

او افزود: سال گذشته یکی از بحرانی‌ترین سال‌ها در حوزه آب بود و وضعیت بسیاری از کلان‌شهر‌های کشور به شرایط بحرانی رسیده بود، اما خوشبختانه در سال آبی جاری، به‌ویژه در فصل بهار و ماه‌های ابتدایی سال، در نوار شمالی، غرب و جنوب غرب کشور بارندگی‌های بسیار خوبی ثبت شد و سد‌های واقع در این مناطق تقریباً به حجم‌های استاندارد رسیدند و از شرایط نامناسب سال گذشته خارج شدند.

سخنگوی شرکت آب و فاضلاب کشور ادامه داد: با وجود افزایش میانگین بارندگی، همچنان در برخی از کلان‌شهر‌ها با کمبود آب مواجه هستیم که از جمله می‌توان به تهران، مشهد و اراک در استان مرکزی اشاره کرد. همچنین بارندگی‌ها در فلات مرکزی، مناطق شرقی و جنوب شرق کشور به اندازه سایر نقاط نبوده و این مناطق همچنان با کمبود بارش مواجه هستند.

سیدزاده با اشاره به وضعیت بارندگی استان‌های مختلف کشور اظهار کرد: اگر میزان بارندگی استان‌ها را با آمار‌های بلندمدت، یعنی میانگین ثبت‌شده در دوره‌های ۳۰ تا ۴۰ ساله مقایسه کنیم، در استان‌های اردبیل، اصفهان، البرز، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، همدان و یزد، میزان بارندگی کمتر از میانگین بلندمدت بوده است.

او تصریح کرد: البته در برخی استان‌ها مانند گیلان، گلستان و مازندران، با وجود اینکه میزان بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت کاهش داشته، اما حجم بارش همچنان قابل توجه است و به حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلی‌متر می‌رسد. در مقابل، در استان‌هایی مانند اصفهان میزان بارندگی ۱۳۹ میلی‌متر، در تهران ۱۶۲ میلی‌متر، در سیستان و بلوچستان ۸۷ میلی‌متر و در سمنان ۷۱ میلی‌متر ثبت شده است.

سخنگوی شرکت آب و فاضلاب کشور خاطرنشان کرد: استان‌هایی که در فلات مرکزی، بخش‌هایی از شرق و جنوب شرق ایران قرار دارند، همچنان نسبت به میانگین بلندمدت با کاهش بارندگی و کمبود منابع آبی مواجه هستند.

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برچسب ها: وزارت نیرو ، آب و فاضلاب ، خشکسالی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۲۸ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
اداره آب یکی از اداراتی هست با ارائه خدمات ضعیف ازقبیل فشار آب ضعیف درب منزل که باعث اجبار ساکنین به استفاده از پمپ ومنابع آب می‌شود.

هزینه سنگین فاضلاب وقیمت دوبرابر آب از امسال ومالیات سنگین ارزش افزوده به آب وفاضلاب دیگردست اورد این سازمان هست.
هرچه سریعتر کسی را برای اداره این سازمان بگذارید حداقل شرف داشته باشد و حرام وحلال هالیش شود.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۵ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
خود کرده را تدبیر نیست
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