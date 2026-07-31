باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرلک با قدردانی از همراهی رئیس کل دادگستری هرمزگان، دادستان قشم، فرماندار، فرمانده انتظامی شهرستان و پلیس راهور گفت: در بازدید رئیس کل دادگستری هرمزگان از اسکله بهمن، تمامی فرآیندهای مرتبط با واردات، ترخیص و شمارهگذاری خودروها بهصورت میدانی بررسی و تصمیمات مؤثری برای روانسازی این روند اتخاذ شد.
وی اظهار کرد: یکی از مهمترین تصمیمات اتخاذ شده، حذف برخی فرآیندهای غیرضروری در شمارهگذاری خودروهاست؛ بهگونهای که واردکننده میتواند خریدار نهایی را مستقیماً به واحد شمارهگذاری معرفی کند و این موضوع موجب کاهش زمان انجام امور خواهد شد.
معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد قشم افزود: این سازمان همزمان با توسعه ظرفیت واحد شمارهگذاری، افزایش نیروی انسانی و ارتقای زیرساختهای فنی را در دستور کار قرار داده است و تلاش میکند با بهرهگیری از خدمات فناورانه و هوشمندسازی فرآیندها، امکان خوداظهاری واردکنندگان فراهم شده و مراحل اداری با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود.
سرلک همچنین با اشاره به بررسی موضوع عوارض و هزینههای مرتبط با واردات خودرو، گفت: در این زمینه نیز بر شفافیت کامل تأکید شده و سازمان منطقه آزاد قشم همه اسناد و مدارک لازم را در اختیار دستگاه قضایی قرار خواهد داد تا ضمن رفع ابهامات، هزینهها در چارچوب قانون و با حداقل بار مالی برای مردم و فعالان اقتصادی تعیین شود.
وی تأکید کرد: سازمان منطقه آزاد قشم با همکاری دستگاه قضایی و سایر نهادهای مسئول، مسیر تسهیل خدمات به واردکنندگان و نوسازی ناوگان خودرویی استان را با جدیت دنبال خواهد کرد.
منبع:سازمان منطقه آزاد قشم