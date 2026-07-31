معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام گفت که از ابتدای ماه صفر تا کنون افزون بر یک‌میلیون و ۷۳۵ هزار تردد از مرز بین‌المللی مهران ثبت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  تاج‌الدین صالحیان روز جمعه در بازدید از موکب‌های مسیر مهران به دهلران اظهار کرد: اربعین به مؤلفه‌ای راهبردی برای انسجام و وحدت ملی تبدیل و در شرایط کنونی اهمیت آن بیش از گذشته نمایان شده است.

وی افزود: هر عاملی که موجب تقویت همبستگی مردم شود برای کشور تولید قدرت می‌کند و اربعین حسینی امروز افزون بر جایگاه اعتقادی خود، نقشی مهم در تقویت وحدت و انسجام ملی ایفا می‌کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام با اشاره به آخرین آمار تردد زائران گفت: تا حدود ساعت ۱۴ جمعه، مجموع تردد شبانه‌روز گذشته از مرز مهران به ۲۵۸ هزار نفر رسید که از این شمار ۱۴۸ هزار زائر خارج و حدود ۱۰۸ هزار نفر نیز وارد کشور شدند.

صالحیان ادامه داد: همچنین از ساعت صفر امروز تا ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه جمعه، حدود ۱۶۳ هزار تردد در مرز مهران ثبت شده که شامل ۸۲ هزار خروج و بیش از ۸۰ هزار ورود است و روند ورود و خروج زائران به تعادل رسیده است.

وی با بیان این که از ابتدای ماه صفر تاکنون یک میلیون و ۷۳۵ هزار تردد از مرز مهران ثبت شده است، بیان کرد: از این میزان، بیش از یک میلیون و ۲۴۲ هزار نفر از طریق این مرز از کشور خارج شده‌اند که نشان‌دهنده استقبال گسترده زائران از مرز بین‌المللی مهران است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام امنیت مرز مهران را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: این امنیت حاصل همکاری نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و مشارکت مردم است و تاکنون مشکل خاصی در این زمینه گزارش نشده است.

وی از تلاش مردم استان ایلام به‌ ویژه شهرستان مهران در خدمت‌رسانی به زائران قدردانی کرد و افزود: صدها موکب در استان و مرز مهران با ارائه خدمات لازم از جمله آب آشامیدنی، تغذیه، محل استراحت و سایر امکانات رفاهی از زائران پذیرایی می‌کنند.

صالحیان ادامه داد: همه دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان از جمله اورژانس، هلال‌احمر، آتش‌نشانی، راهداری، نیروهای انتظامی و سایر نهادهای مسئول به‌ صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش هستند و خدمات مورد نیاز زائران را ارائه می‌کنند.

وی با اشاره به نظارت مستمر دستگاه‌های نظارتی بر روند خدمات‌رسانی گفت: تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، بازرسی استانداری، دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی به‌طور مستمر بر عملکرد بخش‌های مختلف نظارت دارند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام درباره وضعیت حمل‌ونقل زائران نیز اظهار کرد: اکنون حدود ۷۰۰ دستگاه اتوبوس و ۲۰۰ دستگاه ون وظیفه جابه‌جایی زائران بین پایانه شهید سلیمانی (برکت) و نقطه صفر مرزی را بر عهده دارند و برای انتقال زائران به استان‌های مقصد نیز تمهیدهای لازم اندیشیده شده و مشکل خاصی وجود ندارد.

صالحیان افزود: برنامه‌های فرهنگی نیز همزمان با خدمات‌رسانی در مرز مهران در حال اجراست و علاوه بر اقامه نماز جماعت، موکب‌های مجهز و خنک برای استراحت زائران و اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در پایانه مرزی پیش‌بینی شده است.

منبع: استانداری ایلام

برچسب ها: مرز مهران ، تردد زائران
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