باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال سپاهان ۲ بازی دوستانه برابر تیم های فولاد خوزستان و گل گهر سیرجان در اردوی تهران برگزار کرد و اکنون قرار است سومین بازی آماده‌سازی خود را مقابل مس شهر بابک در روز دوشنبه در اصفهان برگزار کند.

تیم سپاهان همچنان در تلاش برای تقویت ترکیب خود پیش از آغاز فصل جدید است و نویدکیا قصد دارد با جذب ۲ بازیکن جدید در پست‌های دفاع میانی و مهاجم نوک، نقاط ضعف تیم را برطرف کند.

نویدکیا بعد از بازی با گل‌گهر ۲ روز به شاگردانش استراحت داد و تمرینات سپاهان بعد از ۲ روز تعطیلی از فردا در اصفهان پیگیری خواهد شد.