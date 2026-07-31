معاون وزیر نیرو گفت: به مردم عزیز عرض می‌کنم که با همکاری آنان، طی چهار تا شش هفته آینده می‌توانیم ناترازی برق را برطرف کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - مصطفی رجبی‌مشهدی معاون وزیر نیرو در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در بخش مصرف نیز اقدامات بسیار مهمی انجام داده‌ایم. از جمله اینکه توانستیم رشد مصرف برق را متوقف کنیم و در حال حاضر رشد مصرف نسبت به سال گذشته حدود ۳ درصد منفی است. همچنین دو سال پیاپی است که این روند را ادامه می‌دهیم تا ناترازی را کاهش دهیم.

او ادامه داد: جا دارد از همکاری مردم، همکارانم در بخش‌های نظامی، انتظامی و قضایی که در کشف، شناسایی و جمع‌آوری ماینر‌های غیرمجاز تلاش کردند، تشکر کنم. همچنین به صنایعی که از ماینر استفاده می‌کنند توصیه می‌کنم هرگز این کار را انجام ندهند، چرا که واحد‌هایی که تاکنون شناسایی شده‌اند، به مدت یک هفته برقشان قطع شده است و از این پس نیز هر واحد صنعتی که دارای ماینر غیرمجاز شناسایی شود، به مدت یک ماه از برق محروم خواهد شد. این موضوع علاوه بر مجازات‌های قانونی و جرایمی است که باید پرداخت کنند و قطعا برای این واحد‌ها خسارت‌بار خواهد بود.

معاون وزیر نیرو افزود: در حوزه هوشمندسازی نیز موفق شده‌ایم ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه کنترل هوشمند نصب کنیم که با محدودسازی مشترکان پرمصرف، به کاهش ناترازی شبکه برق کمک می‌کند.

رجبی‌مشهدی با اشاره به اولویت‌های وزارت نیرو در تأمین برق اظهار کرد: اولویت ما تأمین برق مناطق گرمسیری است که در حوزه عملیات جنگی قرار دارند و پس از آن نیز برق بخش مولد کشور و صنایع را تأمین می‌کنیم.

او در پایان خاطرنشان کرد: به مردم عزیز عرض می‌کنم که با همکاری آنان، طی چهار تا شش هفته آینده می‌توانیم ناترازی برق را برطرف کنیم.

برچسب ها: صنعت برق ، قطعی برق
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
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Iran (Islamic Republic of)
هادی
۰۸:۱۲ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
این اقا چی میگه .منتظر زمستانه .واقعا درک بالایی داره
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۳ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
از کمالات شیخ ما این است،
شیره را خورد گفت شیرین است.
4 هفته دیگه کسی کلر نمی خواد!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۴ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
بعد از تابستان که کولر ها خاموش میشه خود بخود مشکل برق حل میشه . لطفا به حساب خودتان فاکتور نکنید .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۲ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
خاموشی و کمبود برق و وعده ها ..‌‌‌
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۶ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
نه بیا پاییز و زمستان هم برق را قطع کنید.فکر ناتوانی گاز باشید.
۰
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