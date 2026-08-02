رئیس مرکز خشکسالی گفت: با توجه به کمبود منابع آبی در فلات مرکزی، آبیاری شبانه به جای گرمای روز در دستور‌ کار قرار بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - احد وظیفه رئیس مرکز خشکسالی کشور گفت: براساس آمار دمای اغلب مناطق کشور تا روزهای اخیر بالاتر از نرمال بود.

به گفته وی، در نوار جنوبی کشور دما بالاتر از نرمال خواهد بود و در اغلب مناطق کشور بویژه فلات مرکزی، شمال شرق تا شرق کشور نرمال و اندکی کمتر از نرمال است.

وظیفه با بیان اینکه در نوار جنوبی دمای بالاتر از نرمال روبروست، افزود: طی هفته های آتی تقاضا برای انرژی فروکش می کند.

رئیس مرکز خشکسالی با بیان اینکه بارش های نسبتا ضعیفی در شمال شرق خواهیم داشت، گفت: سواحل گیلان و مازندران در هفته آتی بارش های نسبتا ضعیف و آسمان ابری خواهیم داشت. همچنین جنوب شرق بدلیل فعالیت های موسم انتظار بارش های چندانی نداریم.

وی با بیان اینکه بارش های بالاتر از نرمال در اکثر مناطق در فصل پاییز خواهیم داشت، افزود: با توجه به آنکه عوامل متعددی در اقلیم پاییز موثر است، از این رو نمی توان به طور ۱۰۰ درصدی پیش بینی داشت، اما براساس مدل های اقلیمی انتظار می رود بارندگی های پاییز بیش از نرمال است که مدیریت منابع و عملیات آبخیزداری و آبخوانداری باید صورت بگیرد چراکه در مناطق کوهپایه ای و شیب دار بارش های شدید در فصل پاییز می تواند خسارت زا باشد.

وی گفت: در فلات مرکزی با کمبود شدید منابع آب روبرو هستیم که براین اساس آبیاری شبانه به جای گرمای روز و استفاده از سیستم های آبیاری زیرخاکی اهمیت بسزایی دارد.

برچسب ها: بخش کشاورزی ، منابع آبی ، بارش های پاییزه
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