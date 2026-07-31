باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نذر خدمت به نیابت از شهدای امدادگر هلال‌احمر + فیلم

اعضای هلال احمر به نیابت از شهدای این جمعیت به زائران خدمت می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - پزشکان، پرستاران و امدادگران جمعیت هلال‌احمر، در مسیر خدمت به زائران اربعین، به نیابت از شهدای امدادگر هلال‌احمر در جنگ‌های اخیر خدمت‌رسانی می‌کنند.

مطالب مرتبط
نذر خدمت به نیابت از شهدای امدادگر هلال‌احمر + فیلم
young journalists club

کودکی که صحنه ناعادلانه جنگ را به وضوح دیده بود + فیلم

نذر خدمت به نیابت از شهدای امدادگر هلال‌احمر + فیلم
young journalists club

علائم اصلی گرمازدگی + فیلم

نذر خدمت به نیابت از شهدای امدادگر هلال‌احمر + فیلم
young journalists club

توصیه‌های تغذیه‌ای برای زائران اربعین؛ از چه غذا‌هایی پرهیز کنیم؟ + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ترامپ در لباس ناپلئون + فیلم
۹۸۱

ترامپ در لباس ناپلئون + فیلم

۱۱ . مرداد . ۱۴۰۵
آخرین حرف‌های دختر شهید مدرسه میناب برای پدرش + فیلم
۸۵۳

آخرین حرف‌های دختر شهید مدرسه میناب برای پدرش + فیلم

۱۱ . مرداد . ۱۴۰۵
خطبه تاریخی رهبر شهید انقلاب در دوهزارمین روز دفاع مقدس + فیلم
۸۲۶

خطبه تاریخی رهبر شهید انقلاب در دوهزارمین روز دفاع مقدس + فیلم

۱۱ . مرداد . ۱۴۰۵
از مسیر اربعین تا مسیر ابدیت + فیلم
۷۶۷

از مسیر اربعین تا مسیر ابدیت + فیلم

۱۱ . مرداد . ۱۴۰۵
افشای الگوهای عملیات روانی منتسب به موساد + فیلم
۶۱۲

افشای الگوهای عملیات روانی منتسب به موساد + فیلم

۱۱ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha