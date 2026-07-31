باشگاه خبرنگاران جوان - با هدف نوسازی ناوگان اورژانس پیشبیمارستانی و تقویت زیرساختهای امدادی در سطح استان ایلام، تفاهمنامه خرید ۳۰ دستگاه آمبولانس جدید با حضور مقامات مسئول در شهر مهران منعقد شد.
در این مراسم، دکتر جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور، احمد کرمی استاندار ایلام و دکتر عباس قیصوری رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام حضور داشتند.
هدف اصلی از این توافقنامه، تأمین منابع مالی لازم جهت جایگزینی خودروهای فرسوده و تجهیز ناوگان اورژانس به دستگاههای مدرن است که منجر به افزایش ظرفیت عملیاتی و بهبود کیفیت خدمات فوریتهای پزشکی در سراسر استان خواهد شد.
دکتر جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور در این نشست با تأکید بر اهمیت نوسازی ناوگان در سطح ملی، اظهار داشت: نوسازی ناوگان آمبولانس در سراسر کشور با جدیت در دستور کار سازمان اورژانس قرار دارد و این سازمان با همکاری نزدیک دستگاههای اجرایی، روند تأمین و تجهیز آمبولانسهای جدید را با سرعت و دقت بیشتری دنبال میکند.
از سوی دیگر، استاندار ایلام نیز با اشاره به اهمیت تقویت زیرساختهای سلامت در استانهای مرزی، بر لزوم تسریع در روند عملیاتی شدن این تفاهمنامه تأکید کرد.
این اقدام در حوزه سلامت، گام مؤثری در جهت توسعه زیرساختهای امدادی، ارتقای توان عملیاتی اورژانس پیشبیمارستانی و در نهایت بهبود سطح خدماترسانی به مردم استان ایلام و زائران و مسافران عبوری از مرزهای این استان محسوب میشود.
منبع: علوم پزشکی ایلام