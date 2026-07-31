باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

روایت پرستاران از ارائه خدمات به زائران کربلا + فیلم

کادر درمان در روز‌های اربعین حسینی به زائران کربلا خدمت می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روایت دو پرستار درمانگاه قرارگاه کوت هلال‌احمر از خدمت شبانه‌روزی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در مسیر پیاده‌روی اربعین را مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبط
روایت پرستاران از ارائه خدمات به زائران کربلا + فیلم
young journalists club

توصیه‌های تغذیه‌ای برای زائران اربعین؛ از چه غذا‌هایی پرهیز کنیم؟ + فیلم

روایت پرستاران از ارائه خدمات به زائران کربلا + فیلم
young journalists club

علائم اصلی گرمازدگی + فیلم

روایت پرستاران از ارائه خدمات به زائران کربلا + فیلم
young journalists club

کودکی که صحنه ناعادلانه جنگ را به وضوح دیده بود + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بدون تعارف با قهرمانان آسمان + فیلم
۳۰۶۱

بدون تعارف با قهرمانان آسمان + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
عکس جنجالی تاجر لبنانی کنار نتانیاهو + فیلم
۱۲۷۶

عکس جنجالی تاجر لبنانی کنار نتانیاهو + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
از تقابل تا عقب‌نشینی + فیلم
۷۹۹

از تقابل تا عقب‌نشینی + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
شوک تنگه هرمز به بازار انرژی + فیلم
۷۶۲

شوک تنگه هرمز به بازار انرژی + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
کارت غزه روی میز انتخابات آمریکا + فیلم
۷۰۴

کارت غزه روی میز انتخابات آمریکا + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha