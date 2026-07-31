پس از آنکه حدود ۶۰ هزار پناهجو تلاش کردند وارد قلمرو اسپانیا شوند، ۳۴ نفر جان خود را از دست دادند که احتمالا به خاطر غرق شدن یا ازدحام جمعیت بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دست‌کم ۳۴ پناهجو که در تلاش بودند از مراکش وارد «سئوتا» منطقه خودمختار اسپانیا در شمال آفریقا شوند، جان خود را از دست دادند؛ این در حالی است که طی ۲۴ ساعت گذشته ده‌ها هزار نفر از راه خشکی و دریا وارد این منطقه شده‌اند.

«خوان خسوس ویواس» رئیس دولت محلی سئوتا روز جمعه این آمار را تأیید کرد، اما درباره علت مرگ قربانیان توضیحی نداد. به گفته او، حدود ۶۰ هزار نفر از طریق خشکی و دریا از مراکش وارد سئوتا شده‌اند.

در پی این تحولات، پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا به سئوتا سفر کرد. او اعلام کرد دولتش تمامی امکانات موجود را برای مدیریت این بحران بسیج کرده است.

وی ورود گسترده پناهجویان به خاک اسپانیا را «نقض حاکمیت سرزمینی اسپانیا» خواند و گفت روند بازگرداندن آنها شتاب گرفته است.

در همین حال، وزارت کشور اسپانیا اعلام کرد تا روز جمعه حدود ۲۵ هزار نفر از سئوتا به مراکش بازگردانده شدند.

«راشد صبیحی» رئیس انجمن کارکنان گارد مدنی در سئوتا، وضعیت کنونی را «یک بحران انسانی جدی» توصیف کرد و گفت هزاران مهاجر، از جمله کودکانی که همراهی ندارند، شب را در پیاده‌رو‌ها سپری می‌کنند و بسیاری دیگر در خیابان‌ها سرگردان هستند. او به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت بسیاری از قربانیان غرق شده‌اند و شماری دیگر نیز در ازدحام جمعیت هنگام عبور از حصار ساحل جان باخته‌اند.

ورود این حجم از پناهجویان مشکلات زیادی را رقم زده است. گفته شده در ورودی‌های سئوتا، نیرو‌های مراکشی با استفاده از خودرو‌های آب‌پاش تلاش می‌کنند جمعیت را عقب برانند. همچنین بقایای سوخته یک اتوبوس و هفت خودرو در نزدیکی محل درگیری با جمعیت مشاهده شده است.

تصاویر منتشرشده در روز پنج‌شنبه نشان می‌دهد هزاران نفر که عمدتاً شهروندان مراکشی هستند، از مسیر موج‌شکن‌ها وارد جاده‌های سئوتا شده‌اند. بیشتر آنها مردان جوان بودند، اما خانواده‌هایی همراه با زنان و کودکان خردسال نیز در میان جمعیت دیده می‌شدند.

سئوتا و ملیله تنها مرز‌های زمینی اتحادیه اروپا با آفریقا هستند و همواره از اصلی‌ترین مسیر‌های ورود مهاجران به اروپا به شمار می‌روند. مهاجران معمولاً با شنا کردن از مراکش، مسافتی حدود پنج کیلومتری را طی می‌کنند تا به سئوتا برسند.

مقام‌های سئوتا افزایش ناگهانی شمار مهاجران را به رأی اخیر دیوان عالی اسپانیا نسبت داده‌اند. بر اساس این رای، مهاجرانی که از راه دریا وارد اسپانیا شوند، دیگر نمی‌توانند بدون طی روند قانونی و بررسی درخواست احتمالی پناهندگی، فوراً بازگردانده شوند.

در همین حال، پدرو سانچز می‌گوید که شبکه‌های قاچاق انسان با سوءاستفاده از این حکم و انتشار شایعات، موج جدید مهاجرت را رقم زده‌اند. در مقابل، فعالان مراکشی این ادعا را رد کرده و می‌گویند بیشتر مهاجران اساساً از این رای اطلاعی نداشتند.

منبع: الجزیره