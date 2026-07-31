باشگاه خبرنگاران جوان - فرامرز عظیمی در جلسه شورای ملی ثبت که با حضور معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد، اظهار کرد: قم از دیرباز یکی از مهمترین خاستگاههای میراث فرهنگی و صنایع دستی کشور بوده و امروز نیز هنرهایی همچون گوهرسنگ، علامتسازی، منبتکاری، کتابآرایی، سفالسازی، تذهیب و انگشترسازی با جدیت در این شهر دنبال میشود و جایگاه ملی خود را تثبیت کرده است.
وی با اشاره به اهمیت ثبت و ملی شدن این ظرفیتها افزود: ثبت ملی صنایع دستی علاوه بر حفظ و صیانت از میراث ارزشمند فرهنگی، زمینه رونق اقتصاد هنر، افزایش فرصتهای اشتغال و حمایت از هنرمندان را فراهم میکند. هنرمندان و آثار ارزشمند آنان سرمایههای ملی کشور هستند و باید با برنامهریزی و حمایتهای هدفمند، زمینه توانمندسازی و توسعه فعالیتهای آنان را فراهم کرد.
شهردار کلانشهر قم با اشاره به انتخاب قم به عنوان شهر ملی صنایع دستی، این اتفاق را نقطه عطفی در مسیر توسعه فرهنگی و اقتصادی شهر دانست و تصریح کرد: شهرداری قم با حمایت اعضای محترم شورای اسلامی شهر، برنامههای متعددی را برای تقویت جایگاه صنایع دستی در دستور کار قرار داده است که از جمله آن میتوان به احداث بازارچهها و فروشگاههای تخصصی صنایع دستی اشاره کرد تا هنرمندان بتوانند آثار خود را در فضایی مناسب عرضه کرده و سهم بیشتری از بازار این حوزه را به خود اختصاص دهند.
دکتر عظیمی با بیان اینکه صنایع دستی بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی قم به شمار میرود، خاطرنشان کرد: مدیریت شهری تلاش خواهد کرد با بهرهگیری از نمادهای صنایع دستی شاخص قم در طراحی سیما و منظر شهری، مبلمان شهری و ایستگاههای مترو، پیوند میان هویت تاریخی شهر و زندگی امروز شهروندان را تقویت کند. این اقدام علاوه بر آشنایی نسل جوان با میراث ارزشمند گذشتگان، زمینه معرفی ظرفیتهای فرهنگی و هنری قم به زائران و گردشگران را نیز فراهم خواهد ساخت.
وی در ادامه با اشاره به برنامه مدیریت شهری برای احیای مجموعه تاریخی سرای ملاحسین گفت: مطالعات، برنامهریزیها و پیگیریهای حقوقی و قانونی این پروژه انجام شده و شهرداری قم با جدیت اجرای آن را دنبال میکند.
شهردار کلانشهر قم اظهار کرد: امیدواریم و تلاش خواهیم کرد این مجموعه تا پایان سال جاری به عنوان «سرای صنایع دستی و سوغات قم» به بهرهبرداری برسد و به یکی از مراکز مهم عرضه، معرفی و حمایت از تولیدات هنرمندان استان تبدیل شود.
دکتر عظیمی در پایان تأکید کرد: مدیریت شهری قم با نگاه راهبردی به حوزه صنایع دستی، این ظرفیت را یکی از ارکان مهم توسعه فرهنگی، تقویت هویت شهری، رونق گردشگری و حمایت از اقتصاد هنر میداند و با همکاری دستگاههای مرتبط، برنامههای متنوعی را برای شکوفایی هرچه بیشتر این بخش دنبال خواهد کرد.
منبع:شهرداری قم