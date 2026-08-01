باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه- سید امیرعلی آقامیری، در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو، گفت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وظیفه خود میداند که با حضور در منزل خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، ضمن دلجویی و تکریم مقام شامخ این عزیزان، پیگیر وضعیت تحصیلی و خدمات رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر باشد.
مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور با اشاره به ایثارگری جامعه دانشگاهی در رویدادهای اخیر، افزود: در جریان نبرد ۱۲ روزه، ۵۶ دانشجو و در جنگ رمضان نیز حدود ۷۰ دانشجو در راه دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی به فیض شهادت نائل شدند که مجموع این آمار نشاندهنده عمق تعهد نسل جوان دانشجو به میهن اسلامی است.
آقامیری در تشریح اقدامات انجام شده برای زنده نگه داشتن یاد این دانشجویان، ادامه داد: از آنجا که این عزیزان در حین تحصیل به خیل شهدا پیوستند و موفق به دریافت مدرک پایاننامه خود نشدند، ما در اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر، صدور و اعطای «دانشنامههای افتخاری» را به عنوان یک وظیفه اخلاقی و ملی در دستور کار قرار دادیم.
مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان تصریح کرد: تمامی دانشنامههای شهدای نبرد ۱۲ روزه آماده و به خانوادههای معزز آنان تقدیم شده است. همچنین بخش قابل توجهی از مدارک تحصیلی شهدای جنگ رمضان نیز آماده و تحویل خانوادهها گردیده و مابقی مدارک نیز در مرحله بررسی و آمادهسازی نهایی قرار دارد که به محض تکمیل، به خانوادههای این شهیدان والامقام تقدیم خواهد شد.
وی افزود: تکریم والدین شهدا و پاسداشت خون این دانشجویانِ شهید، از اولویتهای اصلی سازمان امور دانشجویان است و این اداره کل با تمام توان در مسیر خدمترسانی به جامعه ایثارگری کشور حرکت خواهد کرد.
آقامیری گفت: چه در جنگ ۱۲ روزه چه در جنگ ۴۰ روزه تا کنون دانشجوی جانباز نداشتهایم.