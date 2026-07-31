باتوجه به اهمیت مدیریت منابع آبی و حفاظت از محیط‌زیست، تصفیه فاضلاب به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکار‌های جلوگیری از آلودگی منابع آب و ارتقای سلامت عمومی شناخته می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - با توجه به اهمیت مدیریت منابع آبی و حفاظت از محیط‌زیست، تصفیه فاضلاب به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکار‌های جلوگیری از آلودگی منابع آب و ارتقای سلامت عمومی شناخته می‌شود. ورود فاضلاب تصفیه‌نشده به طبیعت می‌تواند موجب آلودگی آب و خاک، گسترش بیماری‌ها و آسیب به انسان، حیات‌وحش و اکوسیستم‌های طبیعی شود.

 تصفیه فاضلاب علاوه بر حذف بخش قابل توجهی از آلاینده‌های شیمیایی و فیزیکی، امکان استفاده مجدد از آب تصفیه‌شده را در بخش‌هایی مانند کشاورزی فراهم می‌کند و نقش مهمی در توسعه پایدار و کاهش فشار بر منابع آب کشور دارد. همچنین این فرآیند با کاهش خطر شیوع بیماری‌های ناشی از آلودگی فاضلاب، به حفظ سلامت جامعه کمک می‌کند.

کارشناسان همچنین بر رعایت برخی نکات در منازل، به‌ویژه خانه‌هایی که از سپتیک‌تانک یا سیستم لوله‌کشی فاضلاب استفاده می‌کنند، تأکید دارند. بر این اساس، از ریختن روغن و چربی آشپزخانه در سینک باید خودداری شود، زیرا باعث رسوب و گرفتگی لوله‌ها خواهد شد.

همچنین دستمال‌های مرطوب، پد‌های بهداشتی، پوشک و سایر مواد غیرقابل تجزیه نباید وارد شبکه فاضلاب شوند، چرا که موجب انسداد مسیر انتقال فاضلاب می‌شوند. کارشناسان توصیه می‌کنند مواد شیمیایی قوی مانند رنگ، حلال‌ها، سموم و دارو‌های تاریخ‌گذشته نیز در فاضلاب تخلیه نشوند، زیرا می‌توانند میکروارگانیسم‌های مفید فرآیند تصفیه را از بین ببرند.

از سوی دیگر، باقی‌مانده غذا، پوست میوه و سبزیجات نیز نباید داخل سینک ریخته شود، زیرا موجب تجمع لجن، ایجاد بوی نامطبوع و اختلال در عملکرد سیستم فاضلاب خواهد شد. همچنین بازدید و پاکسازی دوره‌ای کف‌شورها، لوله‌ها و اتصالات از دیگر اقداماتی است که برای جلوگیری از انسداد و افزایش کارایی شبکه فاضلاب توصیه می‌شود.

کارشناسان معتقدند رعایت این نکات ساده از سوی شهروندان، علاوه بر افزایش بهره‌وری شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب، به حفظ منابع آبی، سلامت عمومی و محیط‌زیست نیز کمک شایانی خواهد کرد.

برچسب ها: وزارت نیرو ، آب و فاضلاب
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