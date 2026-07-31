باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وال استریت ژورنال به نقل از مقامات رسمی ادعا کرد که وزارت جنگ آمریکا موسوم به پنتاگون در واکنش به حملات ایران به پایگاه‌های آمریکایی، حضور خود در کویت را کاهش داده است تا خطرات را محدود کند.

شایان ذکر است که تنش‌ها میان ایران و آمریکا پس از حملات نظامی واشنگتن به اهدافی در ایران وارد مرحله تازه‌ای شد. آمریکا در جریان این عملیات از برخی پایگاه‌های نظامی خود در منطقه، از جمله تأسیسات مستقر در کویت، برای حملات استفاده کرد.

در مقابل، ایران نیز در چارچوب عملیات تلافی‌جویانه، پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه از جمله در خاک کویت را هدف حملات موشکی قرار داد و اعلام کرد این اقدام پاسخی مستقیم به تجاوز آمریکا بوده است. این تحولات نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری و آسیب‌پذیری پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشورهای حاشیه خلیج فارس را افزایش داد.

منبع: نداء الوطن