باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حزبالله لبنان امروز جمعه تجاوز «وحشیانه» آمریکا به عراق را که منجر به شهادت تعدادی از مردم و زخمی شدن دیگران شد، محکوم کرد و آن را نقض آشکار قوانین بینالمللی و حاکمیت و استقلال عراق دانست.
این جنبش هشدار داد که هدف قرار دادن یک نهاد رسمی عراقی، با مشارکت یک کشور عربی، نشاندهنده تشدید خطرناک تنشها است که در را به روی پیامدهای بسیار خطرناکی برای منطقه میگشاید.
بیانیه حزبالله پس از تجاوز آمریکایی-سعودی به مقرهای نیروهای الحشد الشعبی در تعدادی از استانهای عراق منتشر شد که منجر به شهادت ۲۰ نفر از اعضای این نیروها و زخمی شدن ۳۲ نفر دیگر شد. این حمله به بهانه پاسخ به هدف قرار دادن تاسیسات نفتی در عربستان سعودی انجام شد، در حالی که مقاومت اسلامی عراق اتهامات سعودیها را رد کرد و آنها را تلاشی برای توجیه ناتوانی در پاسخ به حملات یمن دانست.
حزبالله این تجاوز را تنها در راستای پروژه آمریکایی-صهیونیستی با هدف بیثبات کردن منطقه و تجزیه عراق دانست و تاکید کرد که «ادامه ریختن خون عراقیها توسط آمریکا، بار دیگر نیات تجاوزکارانه و تلاش آن برای جلوگیری از ثبات عراق را آشکار میکند.»
حزبالله افزود که بهتر بود عربستان به جای مشارکت در این تجاوز، به گفتوگو متوسل میشد و کانالهای دیپلماتیک ارتباطی را با دولت عراق برای رسیدگی به هرگونه تنش یا بحرانی باز میکرد.
حزبالله بر حمایت خود از عراق و مردم «عزیز» آن تاکید کرد و خواستار موضع فوری، قاطع و مسئولانه عربی، اسلامی و بینالمللی «برای پایان دادن به سیاستهای تجاوزکارانه آمریکا» شد.
او همچنین هشدار داد که سکوت در برابر این حملات و ادامه چشم بستن بر این رویکرد، تنها منجر به عواقب خطرناکی برای منطقه خواهد شد.
منبع: المیادین