باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) نیز با انتشار بیانیه‌ای رسمی به جمع مخالفان طرح بحث‌برانگیز فیفا درباره واگذاری حقوق تجاری جام جهانی پیوست و خواستار بازنگری فوری در ساختار مدیریتی این نهاد شد.

در نشست امروز ۳۱ ژوئیه (۹ مرداد) کنفدراسیون فوتبال آسیا شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه، رئیس این کنفدراسیون عدم مشورت فیفا در مورد طرح فروش سهام جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی را کاملاً غیرقابل قبول خواند و آن را رد کرد.

او در بیانیه‌ای تصریح کرد: کنفدراسیون فوتبال آسیا با نگرانی و ناامیدی فراوان خاطرنشان می‌کند که قبل از اعلام عمومی این پیشنهاد، فیفا در هیچ سطحی با این کنفدراسیون مشورت نکرده است.

در این بیانیه همچنین ابراز نگرانی شده که اقدامات یکجانبه فیفا، پایه‌های فوتبال قاره‌ای را که مبتنی بر همبستگی، همکاری و شفافیت است، تضعیف کند. شیخ سلمان تاکید کرده است که این طرح پیشنهادی بدون حمایت همه کنفدراسیون‌ها به نتیجه نخواهد رسید.

کونکاکاف و یوفا نیز پیشتر مخالفت خود را با طرح اینفانتینو اعلام کرده بودند. این سه کنفدراسیون در رأی‌گیری مجموعا ۶۴ درصد آراء را در دست دارند و به این ترتیب در وضعیت کنونی، طرح اینفانتینو شانسی برای موفقیت نخواهد داشت.

قرار است کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آفریقا هفته آینده این طرح را بررسی کند، در حالی که کنفدراسیون اقیانوسیه نیز اعلام کرده است ماه آینده درباره آن تصمیم‌گیری خواهد کرد. کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی تاکنون موضع رسمی خود را اعلام نکرده است.

فیفا و اینفانتینو، اعلام کرده‌اند که قصد دارند بخشی از مالکیت تجاری جام جهانی را به سرمایه‌گذاران خصوصی واگذار کنند. برای این منظور قرار است شرکتی وابسته به نام FIFA Forward Enterprise (FFE) تأسیس شود که تمامی فعالیت‌های تجاری و سازماندهی مسابقات را تحت کنترل خود داشته باشد.

اینفانتینو در نامه‌ای به ۲۱۱ فدراسیون عضو اعلام کرد که تا ۱۹ سپتامبر فرصت دارند تمایل خود را برای مشارکت اعلام کنند. تنها فدراسیون‌هایی که این کار را انجام دهند، واجد شرایط دریافت کمک فوری ۲۰ میلیون دلاری خواهند بود. اگر بیش از نیمی از اعضا درخواست مشارکت ارائه دهند، فیفا آن را به‌منزله موافقت عمومی تلقی خواهد کرد. البته اجرای این طرح همچنان نیازمند تصویب شورای فیفا است.