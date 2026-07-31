کنفدراسیون فوتبال آسیا در بیانیه‌ای پس از یوفا و کونکاکاف به جمع مخالفان طرح بحث برانگیز فیفا پیوست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) نیز با انتشار بیانیه‌ای رسمی به جمع مخالفان طرح بحث‌برانگیز فیفا درباره واگذاری حقوق تجاری جام جهانی پیوست و خواستار بازنگری فوری در ساختار مدیریتی این نهاد شد.

در نشست امروز ۳۱ ژوئیه (۹ مرداد) کنفدراسیون فوتبال آسیا شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه، رئیس این کنفدراسیون عدم مشورت فیفا در مورد طرح فروش سهام جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی را کاملاً غیرقابل قبول خواند و آن را رد کرد.

او در بیانیه‌ای تصریح کرد: کنفدراسیون فوتبال آسیا با نگرانی و ناامیدی فراوان خاطرنشان می‌کند که قبل از اعلام عمومی این پیشنهاد، فیفا در هیچ سطحی با این کنفدراسیون مشورت نکرده است.

در این بیانیه همچنین ابراز نگرانی شده که اقدامات یکجانبه فیفا، پایه‌های فوتبال قاره‌ای را که مبتنی بر همبستگی، همکاری و شفافیت است، تضعیف کند. شیخ سلمان تاکید کرده است که این طرح پیشنهادی بدون حمایت همه کنفدراسیون‌ها به نتیجه نخواهد رسید. 

کونکاکاف و یوفا نیز پیشتر مخالفت خود را با طرح اینفانتینو اعلام کرده بودند. این سه کنفدراسیون در رأی‌گیری مجموعا ۶۴ درصد آراء را در دست دارند و به این ترتیب در وضعیت کنونی، طرح اینفانتینو شانسی برای موفقیت نخواهد داشت.

قرار است کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آفریقا هفته آینده این طرح را بررسی کند، در حالی که کنفدراسیون اقیانوسیه نیز اعلام کرده است ماه آینده درباره آن تصمیم‌گیری خواهد کرد. کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی تاکنون موضع رسمی خود را اعلام نکرده است.

فیفا و اینفانتینو، اعلام کرده‌اند که قصد دارند بخشی از مالکیت تجاری جام جهانی را به سرمایه‌گذاران خصوصی واگذار کنند. برای این منظور قرار است شرکتی وابسته به نام FIFA Forward Enterprise (FFE)  تأسیس شود که تمامی فعالیت‌های تجاری و سازماندهی مسابقات را تحت کنترل خود داشته باشد.

اینفانتینو در نامه‌ای به ۲۱۱ فدراسیون عضو اعلام کرد که تا ۱۹ سپتامبر فرصت دارند تمایل خود را برای مشارکت اعلام کنند. تنها فدراسیون‌هایی که این کار را انجام دهند، واجد شرایط دریافت کمک فوری ۲۰ میلیون دلاری خواهند بود. اگر بیش از نیمی از اعضا درخواست مشارکت ارائه دهند، فیفا آن را به‌منزله موافقت عمومی تلقی خواهد کرد. البته اجرای این طرح همچنان نیازمند تصویب شورای فیفا است.

برچسب ها: فیفا ، یوفا ، afc ، جیانی اینفانتینو
خبرهای مرتبط
یوفا: در صورت تصویب طرح اینفانتینو مسابقات فیفا را تحریم خواهیم کرد
کشمکش یوفا و فیفا بر سر فروش سهام جام جهانی + فیلم
اینفانتینو: ۶۴ تیمی شدن جام جهانی در دست بررسی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دو ازبکستانی، تنها خارجی‌های استقلال در فصل جدید
مصدومیت هافبک استقلال در دیدار تدارکاتی
نظری جویباری گزینه اصلی مدیرعاملی استقلال
متاسفانه مدیریت اشتباه فوتبال از حرفه‌ای به سمت آماتور است
سرنوشت پورعلی گنجی در گرو تصمیم باشگاه پرسپولیس
آخرین اخبار
سرنوشت پورعلی گنجی در گرو تصمیم باشگاه پرسپولیس
متاسفانه مدیریت اشتباه فوتبال از حرفه‌ای به سمت آماتور است
دو ازبکستانی، تنها خارجی‌های استقلال در فصل جدید
نظری جویباری گزینه اصلی مدیرعاملی استقلال
مصدومیت هافبک استقلال در دیدار تدارکاتی
مهاجم گابنی از گل گهر جدا شد
حضور مربی اسپانیایی در استقلال مشروط شد
بازگشت تیم ملی والیبال ساحلی به ایران + فیلم
چلسی نقره داغ شد
سومین بازی دوستانه سپاهان مشخص شد
AFC نیز به جمع مخالفان طرح اینفانتینو پیوست
فراستی و اسمعلی راهی فینال شدند/ ارشد به دیدار رده بندی رفت
فولاد خوزستان قرارداد وحید امیری را تمدید کرد + عکس
نگاهی به دوران پرشکوه مربیگری زیدان + فیلم
مازندران قهرمان کشتی آلیش بانوان شد
صعود ۳ آزادکار ایران به نیمه نهایی نوجوانان جهان
گزارشی از حواشی دیدار پایانی لیگ برتر تنیس روی میز + فیلم
افشاگری بزرگ از سهمیه جنجالی ایران در آسیا
گزارشی از همایش ملی ورزش‌های هوایی + فیلم
از خیز مالک PSG برای تصاحب ریاست فیفا تا بازی خداحافظی نیمار + فیلم
کشمکش یوفا و فیفا بر سر فروش سهام جام جهانی + فیلم
خبرهای داغ ورزشی؛ از جنگ یوفا و فیفا تا خرید جدید رئال مادرید
ایران با ترکیبی از جوانان و باسابقه‌ها در جام ریاست فدراسیون جهانی
ایران با حداکثر ظرفیت در قهرمانی والیبال ساحلی آسیا
بازدید معاون وزیر ورزش از آخرین اردوی تیم ملی جوجیتسو بانوان
تقوی: برای احیای والیبال «جراحی ساختاری» می‌کنیم
فرانکو بارزی اسطوره میلان درگذشت
احتمال حضور ۲ بازیکن تستی در تمرینات پرسپولیس
استیلی: هیچ شفافیتی در قرارداد بازیکنان وجود ندارد/ فوتبال ما دو قطبی شده است
سرمایه‌هایی که آکادمی استقلال از دست داد!