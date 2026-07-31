باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دموکرات‌های ارشد کنگره آمریکا، جمهوری‌خواهان را متهم کردند که به افرادی فاقد موضع و استقلال سیاسی تبدیل شده‌اند و حاضر نیستند در برابر دونالد ترامپ و جنگ‌طلبی او علیه ایران ایستادگی کنند.

الیزابت وارن، سناتور ایالت ماساچوست و کریس ون هولن، سناتور ایالت مریلند در گفت‌و‌گو با روزنامه گاردین گفتند که به نظر می‌رسد کنگره تحت کنترل جمهوری‌خواهان، اختیار قانونی خود را به رئیس‌جمهور واگذار کرده است.

این دو سناتور از جمهوری‌خواهان خواستند اختیارات کنگره از جمله اختیار اعلام و پایان جنگ را حفظ کنند.

وارن در این خصوص گفت: «ستون فقرات همه جمهوری‌خواهان را با عمل جراحی برداشته‌اند. منظورم این است که آنها فقط توده‌های ژلاتینی هستند که به نحوی سعی می‌کنند صرفا حضور خودشان را در سنا حفظ کنند».

جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران ده‌ها میلیارد دلار برای واشنگتن هزینه داشته است. از آغاز این عملیات، صد‌ها نظامی آمریکایی زخمی و ۱۸ نفر کشته شده‌اند.

آخرین تلاش کنگره برای محدود کردن حملات ترامپ در آسیای غربی نیز روز گذشته شکست خورد و قطعنامه اختیارات جنگی با ۴۹ رأی موافق در برابر ۵۰ رأی مخالف در سنا رد شد.

این درگیری بحث‌برانگیز در حالی ادامه دارد که ترامپ با آزمونی مهم در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا روبه‌رو است. دموکرات‌ها امیدوارند کنترل مجلس نمایندگان را که اکنون در اختیار جمهوری‌خواهان است، دوباره به دست آورند و همچنین برای بازپس‌گیری کنترل سنا تلاش می‌کنند.

وارن گفت اگر دموکرات‌ها اکثریت را به دست آورند، همراه با افزایش مخالفت عمومی با جنگ، این امکان وجود دارد که کنگره بتواند نقش واقعی خود را در مهار ترامپ ایفا کند.

او افزود: «فکر می‌کنم می‌توانیم دونالد ترامپ و پیت هگست، وزیر جنگ را مهار کنیم».

پیش‌تر در همین ماه، مجلس نمایندگان برای دومین بار قطعنامه اختیارات جنگی را تصویب کرد که از ترامپ می‌خواست نیرو‌های نظامی آمریکا را از ایران خارج کند. این قطعنامه با رأی ۲۱۴ در برابر ۲۰۸ تصویب شد و چهار جمهوری‌خواه نیز همراه با دموکرات‌ها به آن رأی مثبت دادند. اما در سنا، این قطعنامه با نتیجه ۴۷ رأی موافق در برابر ۴۹ رأی مخالف شکست خورد.

در ماه ژوئن نیز قطعنامه مشابهی در سنا تصویب شده بود که خواستار خروج ارتش آمریکا از جنگ ایران بود. ون هولن که ارائه‌دهنده این قطعنامه بود، درگیری با ایران را «جنگی بی‌معنا» خواند که «هرگز نباید آغاز می‌شد».

بر اساس نظرسنجی واشنگتن‌پست-ایپسوس، این جنگ در میان مردم آمریکا محبوبیت ندارد؛ به‌طوری که فقط ۲۹ درصد از آمریکایی‌ها از نحوه مدیریت ترامپ در قبال مسئله ایران حمایت کرده‌اند و ۶۹ درصد مخالف آن هستند.

منبع: گاردین