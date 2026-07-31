یک سناتور آمریکایی می‌گوید که جمهوری‌خواهان صرفا برای حفظ موقعیت خود در کنگره، حاضر نیستند ترامپ را مهار کنند و جنگ علیه ایران را به پایان برسانند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دموکرات‌های ارشد کنگره آمریکا، جمهوری‌خواهان را متهم کردند که به افرادی فاقد موضع و استقلال سیاسی تبدیل شده‌اند و حاضر نیستند در برابر دونالد ترامپ و جنگ‌طلبی او علیه ایران ایستادگی کنند.

الیزابت وارن، سناتور ایالت ماساچوست و کریس ون هولن، سناتور ایالت مریلند در گفت‌و‌گو با روزنامه گاردین گفتند که به نظر می‌رسد کنگره تحت کنترل جمهوری‌خواهان، اختیار قانونی خود را به رئیس‌جمهور واگذار کرده است.

این دو سناتور از جمهوری‌خواهان خواستند اختیارات کنگره از جمله اختیار اعلام و پایان جنگ را حفظ کنند.

وارن در این خصوص گفت: «ستون فقرات همه جمهوری‌خواهان را با عمل جراحی برداشته‌اند. منظورم این است که آنها فقط توده‌های ژلاتینی هستند که به نحوی سعی می‌کنند صرفا حضور خودشان را در سنا حفظ کنند». 

جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران ده‌ها میلیارد دلار برای واشنگتن هزینه داشته است. از آغاز این عملیات، صد‌ها نظامی آمریکایی زخمی و ۱۸ نفر کشته شده‌اند. 

آخرین تلاش کنگره برای محدود کردن حملات ترامپ در آسیای غربی نیز روز گذشته شکست خورد و قطعنامه اختیارات جنگی با ۴۹ رأی موافق در برابر ۵۰ رأی مخالف در سنا رد شد.

این درگیری بحث‌برانگیز در حالی ادامه دارد که ترامپ با آزمونی مهم در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا روبه‌رو است. دموکرات‌ها امیدوارند کنترل مجلس نمایندگان را که اکنون در اختیار جمهوری‌خواهان است، دوباره به دست آورند و همچنین برای بازپس‌گیری کنترل سنا تلاش می‌کنند.

وارن گفت اگر دموکرات‌ها اکثریت را به دست آورند، همراه با افزایش مخالفت عمومی با جنگ، این امکان وجود دارد که کنگره بتواند نقش واقعی خود را در مهار ترامپ ایفا کند.

او افزود: «فکر می‌کنم می‌توانیم دونالد ترامپ و پیت هگست، وزیر جنگ را مهار کنیم». 

پیش‌تر در همین ماه، مجلس نمایندگان برای دومین بار قطعنامه اختیارات جنگی را تصویب کرد که از ترامپ می‌خواست نیرو‌های نظامی آمریکا را از ایران خارج کند. این قطعنامه با رأی ۲۱۴ در برابر ۲۰۸ تصویب شد و چهار جمهوری‌خواه نیز همراه با دموکرات‌ها به آن رأی مثبت دادند. اما در سنا، این قطعنامه با نتیجه ۴۷ رأی موافق در برابر ۴۹ رأی مخالف شکست خورد.

در ماه ژوئن نیز قطعنامه مشابهی در سنا تصویب شده بود که خواستار خروج ارتش آمریکا از جنگ ایران بود. ون هولن که ارائه‌دهنده این قطعنامه بود، درگیری با ایران را «جنگی بی‌معنا» خواند که «هرگز نباید آغاز می‌شد». 

بر اساس نظرسنجی واشنگتن‌پست-ایپسوس، این جنگ در میان مردم آمریکا محبوبیت ندارد؛ به‌طوری که فقط ۲۹ درصد از آمریکایی‌ها از نحوه مدیریت ترامپ در قبال مسئله ایران حمایت کرده‌اند و ۶۹ درصد مخالف آن هستند.

منبع: گاردین

برچسب ها: جمهوری خواهان ، کنگره آمریکا ، دونالد ترامپ
خبرهای مرتبط
ترامپ: عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل امکان‌پذیر است
پولیتیکو: متحدان آمریکا به شرط تضمین حاضر به کمک نظامی در جنگ با ایران هستند
تکرار لفاظی‌های ضدایرانی ترامپ/ تردید کاخ سفید درباره تولید موشک‌های پاتریوت از سوی اوکراین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ: ایرانی‌ها من را عصبانی می‌کنند!
سقوط جنگنده اف-۳۵ نیروی دریایی آمریکا
ترامپ دستور حملات جدید علیه ایران را صادر کرد
اعتراف آیزنکوت: نتانیاهو تسلیم شد
آمریکا: وارد خشم اقتصادی علیه ایران شدیم
کامالا هریس: هزینه جنگ با ایران سنگین است
افزایش قیمت نفت پس از اعلام بسته بودن تنگه هرمز
العامری: کسانی که دیروز بمب‌گذار می‌فرستادند، امروز موشک می‌فرستند
شهباز شریف: طرح صلح غزه باید به تشکیل کشور مستقل فلسطین منجر شود
ادعای سنتکام: مسیر ۳۰ کشتی را تغییر دادیم و به دو شناور آسیب زدیم
آخرین اخبار
انصارالله خبر اعمال عوارض بر کشتی‌ها در باب‌المندب را تکذیب کرد
کره شمالی: ناتو در حال آماده شدن برای جنگ است
یمن: ۸ نفتکش سعودی را مجبور به تغییر مسیر کردیم
حمله هوایی شدید رژیم صهیونیستی به منزلی در اردوگاه المغازی غزه + فیلم
ترامپ دستور حملات جدید علیه ایران را صادر کرد
ادعای سنتکام: مسیر ۳۰ کشتی را تغییر دادیم و به دو شناور آسیب زدیم
کامالا هریس: هزینه جنگ با ایران سنگین است
شهباز شریف: طرح صلح غزه باید به تشکیل کشور مستقل فلسطین منجر شود
آمریکا: وارد خشم اقتصادی علیه ایران شدیم
عراق سطح آماده‌باش نیرو‌های نظامی را افزایش داد
تظاهرات گسترده در یمن با شعار «محاصره در برابر محاصره»
سقوط جنگنده اف-۳۵ نیروی دریایی آمریکا
ایتالیا در واکنش به بحران پناهجویان، توافق شنگن با اسپانیا را تعلیق کرد
عبدالسلام: امنیت عربستان در پایان تجاوز به یمن است
اعتراف آیزنکوت: نتانیاهو تسلیم شد
ترامپ: هیچ توافقی برای تولید پاتریوت در اوکراین حاصل نشده است
عون: حملات اسرائیل چارچوب آتش‌بس را به خطر می‌اندازد
العامری: کسانی که دیروز بمب‌گذار می‌فرستادند، امروز موشک می‌فرستند
ترامپ: ایرانی‌ها من را عصبانی می‌کنند!
افزایش قیمت نفت پس از اعلام بسته بودن تنگه هرمز
آشوب در مرز اسپانیا و مراکش پس از تلاش هزاران پناهجو برای ورود به اتحادیه اروپا
آمادگی مکرون برای مقابله با بحران مهاجران در سئوتا
سناتور آمریکایی: جمهوری‌خواهان اراده سیاسی خود را از دست داده و تسلیم ترامپ شده‌اند
حزب‌الله: تجاوز آمریکا به عراق در راستای بی‌ثبات‌سازی منطقه است
ادعای وال‌استریت ژورنال درباره کاهش حضور نظامی آمریکا در کویت
در میانه هجوم گسترده پناهجویان به اسپانیا، ده‌ها نفر کشته شدند
حماس: اجرای مرحله دوم آتش‌بس منوط به خروج کامل نظامیان صهیونیست از غزه است
گروه‌های فلسطینی دومین سالگرد شهادت هنیه را گرامی داشتند
بازداشت ۱۴ سرباز اسرائیلی از خدمت رزمی به دلیل «شورش» در پایگاه «سده تیمان»
ادعای روزنامهٔ تلگراف: آمریکا و اسرائیل در حال بررسی محاصرهٔ زمینی ایران هستند