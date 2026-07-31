باشگاه چلسی به دلیل نقض قوانین مربوط به ایجنت‌ها، با جریمه ۱۰ میلیون پوندی و محرومیت تعلیقی از ثبت قرارداد در ۲ پنجره نقل‌وانتقالاتی رو‌به‌رو شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - چلسی به دلیل تخلفات تاریخی در قوانین مربوط به ایجنت‌ها (مدیر برنامه‌ها) با جریمه ۱۰ میلیون پوندی و محرومیت تعلیقی از دو پنجره نقل‌وانتقالاتی روبه‌رو شد. این حکم را یک هیئت مستقل تجدیدنظر پس از پذیرش تخلفات باشگاه صادر کرد و اتحادیه فوتبال انگلیس (FA) آن را اعلام کرد.

اتحادیه فوتبال انگلیس اعلام کرد: باشگاه چلسی پیش از برگزاری جلسه رسیدگی، به ۷۴ مورد نقض قانون E۱.۲ اتحادیه اعتراف کرد و یک کمیسیون مستقل تنظیمی، کسر ۶ امتیاز تعلیقی تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ و ۱۰ میلیون پوند جریمه نقدی اعمال نمود.

باشگاه نسبت به کسر امتیاز تعلیقی اعتراض کرد و یک شورای استیناف مستقل پس از جلسه رسیدگی بعدی، با این درخواست موافقت و این جریمه را لغو کرد. به جای آن، شورای استیناف محرومیت از ثبت قرارداد برای دو پنجره کامل و متوالی نقل‌وانتقالات را اعمال کرد که تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ تعلیق شده است.

اتحادیه فوتبال در ادامه افزود که به تحقیقات خود درباره تخلفات فردی ناشی از این پرونده ادامه می‌دهد.

بیانیه چلسی به این شرح است: باشگاه فوتبال چلسی خرسند است تایید کند که تصمیم نهایی توسط نهاد‌های قضایی اتحادیه فوتبال در رابطه با مسائل مقرراتی گذشته که توسط خود باشگاه گزارش شده بود، اتخاذ شده است. در سال ۲۰۲۲، باشگاه تخلفات احتمالی گذشته از قوانین را به تمامی نهاد‌های نظارتی مربوطه گزارش داد.  

پس از آن گزارش، باشگاه به صورت شفاف و آزادانه با همه نهاد‌ها همکاری کرد، از جمله ارائه داوطلبانه و پیش‌دستانه هزاران سند. همان‌طور که قبلاً اعلام شد، توافق‌نامه‌هایی با یوفا و لیگ برتر درباره همین موضوعات مقرراتی که پیش‌تر به آنها پرداخته شده بود، منعقد شده است. باشگاه خرسند است تایید کند که اکنون با پایان یافتن روند اتحادیه فوتبال، تمام پرونده‌های مقرراتی علیه باشگاه بسته می‌شود. ما از یوفا، لیگ برتر و اتحادیه فوتبال به خاطر تعامل با باشگاه در طول این پروسه‌ها سپاسگزاریم.

برچسب ها: چلسی ، اتحادیه فوتبال انگلیس ، لیگ برتر انگلیس
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