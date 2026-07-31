رئیس پلیس راه مازندران از یک‌طرفه شدن محور کندوان و آزادراه تهران-شمال در مسیر جنوب به شمال باهدف تخلیه بار ترافیکی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ هادی عبادی  اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم تردد خودروها، محور کندوان و آزادراه تهران-شمال در مسیر جنوب به شمال با دستور پلیس راه به منظور تخلیه بار ترافیکی مسدود و این محور به صورت یک‌طرفه درآمده است.

وی افزود: در حال حاضر تردد خودروها در مسیر شمال به جنوب محور کندوان، به‌ویژه در محدوده‌های مجلار، میانک و سیاه‌پیشه، به صورت نیمه‌سنگین تا سنگین در جریان است.

رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان، تصریح کرد: تردد در سایر محورهای ارتباطی استان شامل هراز، سوادکوه و کیاسر به صورت عادی و روان برقرار است و مشکلی در عبور و مرور این مسیرها وجود ندارد.

عبادی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از سرعت و سبقت غیرمجاز خودداری کرده و پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی دریافت کنند.

منبع: پلیس راه مازندران

برچسب ها: جاده کندوان ، وضعیت راهها
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