تردد ۲۰ هزار زائر اربعین از مرز باشماق مریوان

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان گفت: از اول تا هشتم مرداد، ۲۰ هزار و ۲۴۳ زائر از مرز باشماق مریوان تردد کرده‌اند که از این تعداد ۱۱ هزار و ۳۹۵ نفر از این مرز خارج و هشت هزار و ۸۴۸ نفر نیز از این مرز وارد کشور شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  ‌علی‌اکبر ورمقانی  اظهار کرد: در این مدت ۱۸۰ هزار زائر نیز از مسیرهای مواصلاتی استان کردستان به سمت مرزهای خوزستان، ایلام و کرمانشاه تردد داشته‌اند.

وی یادآور شد: کردستان طی هشت روز، از ۲۰۰ هزار نفر از زوار اربعین حسینی، در مسیرهای رفت و برگشت میزبانی کرده است.

‌معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان افزود: با توجه به آب‌وهوای مناسب، امنیت مطلوب و فراهم بودن امکانات، مرز باشماق ظرفیت مناسبی برای خروج زائران به سمت عتبات عالیات دارد.

ورمقانی ادامه داد: مسیر مریوان تا سلیمانیه برای زائران اربعین به صورت رایگان پیش‌بینی شده و پارکینگ خودروها نیز امسال با مشارکت بخش خصوصی، رایگان در اختیار زوار قرار گرفته است.

منبع: استانداری کردستان

برچسب ها: مرز باشماق مریوان ، تردد زائران
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