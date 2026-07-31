تردد ۲۰ هزار زائر اربعین از مرز باشماق مریوان

باشگاه خبرنگاران جوان - علیاکبر ورمقانی اظهار کرد: در این مدت ۱۸۰ هزار زائر نیز از مسیرهای مواصلاتی استان کردستان به سمت مرزهای خوزستان، ایلام و کرمانشاه تردد داشتهاند.
وی یادآور شد: کردستان طی هشت روز، از ۲۰۰ هزار نفر از زوار اربعین حسینی، در مسیرهای رفت و برگشت میزبانی کرده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان افزود: با توجه به آبوهوای مناسب، امنیت مطلوب و فراهم بودن امکانات، مرز باشماق ظرفیت مناسبی برای خروج زائران به سمت عتبات عالیات دارد.
ورمقانی ادامه داد: مسیر مریوان تا سلیمانیه برای زائران اربعین به صورت رایگان پیشبینی شده و پارکینگ خودروها نیز امسال با مشارکت بخش خصوصی، رایگان در اختیار زوار قرار گرفته است.
منبع: استانداری کردستان