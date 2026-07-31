باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم اعلام کرد:به اطلاع شهروندان گرامی می‌رساند، با توجه به برگشت ساعت کاری ادارات و سازمان ها از روز ۱۰ مردادماه و اغاز فعالیت آن ها از ساعت ۷ صبح، سازمان اتوبوسرانی نیز به منظور تسهیل در تردد کارکنان و شهروندان، زمان آغاز سرویس‌دهی تمامی خطوط اتوبوسرانی را از ساعت ۶ صبح آغاز می کند .

بر این اساس، از ۱۰ مردادماه، سرویس‌دهی تمامی خطوط اتوبوسرانی از ساعت ۶ صبح آغاز خواهد شد. از شهروندان عزیز درخواست می‌شود برای برنامه‌ریزی سفرهای درون‌شهری، این تغییر ساعت را مدنظر قرار دهند.