رئیس‌جمهور فرانسه از آمادگی پاریس برای کمک به اسپانیا در مدیریت بحران مهاجران در سئوتا خبر داد و بر تقویت کنترل مرز‌ها تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، آمادگی پاریس را برای کمک به اسپانیا در مقابله با بحران ده‌ها هزار مهاجر غیرقانونی که اخیرا تنها در یک روز به منطقه محصور سئوتا رسیده‌اند، اعلام کرد.

کانال فرانسوی BFMTV با استناد به منابع نزدیک به رئیس جمهور فرانسه گزارش داد که مکرون آمادگی پاریس را برای ارائه کمک به اسپانیا، بنا به درخواست، از جمله از طریق فرونتکس، آژانس مرزبانی و گارد ساحلی اروپا، اعلام کرده است.

این منابع توضیح دادند که مکرون به وزیر کشور خود دستور داده است تا تمام اقدامات لازم را برای تقویت کنترل مرز با اسپانیا انجام دهد و خاطرنشان کردند که مقامات فرانسوی برای نظارت بر تحولات و تقویت هماهنگی بین سازمان‌های مربوطه، با مادرید و رباط، پایتخت مراکش در تماس مداوم هستند.

این تحولات پس از آن رخ می‌دهد که هزاران جوان مراکشی روز پنجشنبه در مرز بین مراکش و سئوتا تجمع کردند، در حالی که گزارش‌ها حاکی از آن است که حدود ۴۹۰۰۰ مهاجر ظرف ۲۴ ساعت وارد این شهر شده‌اند و طبق گزارش شبکه رادیو و تلویزیون اسپانیایی RTVE، تعداد کشته‌شدگان به ۱۹ نفر رسیده است.

مقامات اسپانیایی نیرو‌های امنیتی بیشتری از پلیس، گارد شهری و ارتش را به منطقه اعزام کرده‌اند.

منبع: آر تی

برچسب ها: کشور اسپانیا ، مهاجرت غیرقانونی ، مهاجران در اروپا
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