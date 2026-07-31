رئیس جمهور در پیامی درگذشت مادر بزرگوار شهیدان والامقام «عبدالرحمان، حسین و محمد آدمی» را به خانواده آن مرحومه و مردم شریف و شهید پرور استان یزد تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام تسلیت دکتر مسعود پزشکیان به مناسبت درگذشت مرحومه حاجی خانم ربابه فلاح‌زاده مادر شهیدان والامقام آدمی به شرح زیر است:

انالله و انا الیه راجعون - درگذشت بانوی مؤمنه و صبور، مرحومه حاجیه خانم ربابه فلاح‌زاده، مادر بزرگوار شهیدان والامقام عبدالرحمن، حسین و محمد آدمی را به خانواده محترم و مردم شریف و شهیدپرور استان یزد تسلیت می‌گویم.

این مادر فداکار که سالیان متمادی با صبر، ایمان و استقامت، فراق فرزندان دلبند خود را تحمل کرد، جلوه‌ای ماندگار از عظمت و شکوه مادران شهید این سرزمین را به نمایش گذاشت.

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه، رحمت و رضوان الهی و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان معزز، صبر و سلامتی مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران