در حالی که هزاران پناهجو برای ورود به قلمرو اسپانیا هجوم آورده‌اند، با نیرو‌های امنیتی درگیر شده و چند خودرو را در نزدیکی گذرگاه به آتش کشیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از اینکه رسانه‌ها گزارش دادند ده‌ها هزار پناهجو آفریقایی برای ورود به منطقه خودمختار «سئوتا» اسپانیا هجوم آورده‌اند، گفته می‌شود درگیری این افراد با نیرو‌های امنیتی تشدید شده است.

سئوتا یک منطقه خودمختار متعلق به اسپانیاست که در ساحل شمال آفریقا و در همسایگی مراکش قرار دارد. این منطقه با وجود قرار گرفتن در قاره آفریقا، بخشی از خاک اسپانیا و در نتیجه بخشی از مرز‌های اتحادیه اروپاست. 

اسپانیا اعلام کرده حدود ۴۹ هزار نفر طی ۲۴ ساعت گذشته وارد این منطقه شده‌اند.

گفته شده ابتدا نیرو‌های امنیتی مراکش مانع نزدیک شدن پناهجویان به حصار مرزی شده و در پی آن، برخی از پناهجویان چند خودرو و یک اتوبوس مسافربری را در نزدیکی گذرگاه به آتش کشیده‌اند.

به گفته شاهدان عینی، نیرو‌های امنیتی شماری از پناهجویان را بازداشت و به مناطقی در شمال مراکش منتقل کردند و هم‌زمان به تعقیب افرادی ادامه دادند که تلاش می‌کردند خود را به سئوتا برسانند.

اسپانیا و مراکش توافق کرده‌اند که هماهنگی‌ها را افزایش داده و روند بازگرداندن مهاجرانی را که وارد سئوتا شده‌اند، تسریع کنند.

موقعیت خاص سئوتا آن را به یکی از اصلی‌ترین مسیر‌های مهاجرت غیرقانونی از آفریقا به اروپا تبدیل کرده است. این منطقه همواره یکی از مسیر‌های محبوب پناهجویان آفریقایی است که تلاش می‌کنند به اتحادیه اروپا بروند؛ اقدامی که عمدتاً ناشی از شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی است.

مراکش سال گذشته اعلام کرد که حدود ۱.۵ میلیون جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله در این کشور نه شاغل هستند و نه در حال تحصیل یا آموختن مهارت.

منبع: آناتولی

برچسب ها: پناهجویان آفریقایی ، مراکش ، اسپانیا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۴ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
چون اسپانیا از ایران و فلسطین حمایت کرده سگ زرد آمریکایی و نتانبابو افراد خلافکار آفریقا را سراغ این کشور فرستاده اند
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۵ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
ابن هم از مراکشی که زیر سلطه و یوغ امریکاست واینقدر مشکل دارد
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۵ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
شماها گیر آفریقا کردید ما گیر افغانی‌ها کردیم
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۹ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
رد پای ترامپ و اسرائیل همه جای دنیا هست برای خرابکاری. تمام مشکلات دنیا به دلیل وحشی گری آمریکا و اسرائیل است
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۷
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