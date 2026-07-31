باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از اینکه رسانهها گزارش دادند دهها هزار پناهجو آفریقایی برای ورود به منطقه خودمختار «سئوتا» اسپانیا هجوم آوردهاند، گفته میشود درگیری این افراد با نیروهای امنیتی تشدید شده است.
سئوتا یک منطقه خودمختار متعلق به اسپانیاست که در ساحل شمال آفریقا و در همسایگی مراکش قرار دارد. این منطقه با وجود قرار گرفتن در قاره آفریقا، بخشی از خاک اسپانیا و در نتیجه بخشی از مرزهای اتحادیه اروپاست.
اسپانیا اعلام کرده حدود ۴۹ هزار نفر طی ۲۴ ساعت گذشته وارد این منطقه شدهاند.
گفته شده ابتدا نیروهای امنیتی مراکش مانع نزدیک شدن پناهجویان به حصار مرزی شده و در پی آن، برخی از پناهجویان چند خودرو و یک اتوبوس مسافربری را در نزدیکی گذرگاه به آتش کشیدهاند.
به گفته شاهدان عینی، نیروهای امنیتی شماری از پناهجویان را بازداشت و به مناطقی در شمال مراکش منتقل کردند و همزمان به تعقیب افرادی ادامه دادند که تلاش میکردند خود را به سئوتا برسانند.
اسپانیا و مراکش توافق کردهاند که هماهنگیها را افزایش داده و روند بازگرداندن مهاجرانی را که وارد سئوتا شدهاند، تسریع کنند.
موقعیت خاص سئوتا آن را به یکی از اصلیترین مسیرهای مهاجرت غیرقانونی از آفریقا به اروپا تبدیل کرده است. این منطقه همواره یکی از مسیرهای محبوب پناهجویان آفریقایی است که تلاش میکنند به اتحادیه اروپا بروند؛ اقدامی که عمدتاً ناشی از شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی است.
مراکش سال گذشته اعلام کرد که حدود ۱.۵ میلیون جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله در این کشور نه شاغل هستند و نه در حال تحصیل یا آموختن مهارت.
منبع: آناتولی