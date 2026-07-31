باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در تماس تلفنی عصر امروز جمعه ۹ مرداد با سوبرامانیام جایشانکار، وزیر امور خارجه هند، راجع به روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای گفت‌و‌گو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح آخرین تحولات منطقه و تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران، عهدشکنی آمریکا و ادامه تجاوز نظامی علیه ایران از جمله محاصره دریایی و تعرض علیه کشتیرانی تجاری ایران را عامل اصلی ناامنی در منطقه و تنگه هرمز دانست و بر مسئولیت جامعه جهانی برای پاسخگو کردن طرف‌های متجاوز تأکید کرد.

وزیر امور خارجه هند با ابراز نگرانی از وضعیت موجود در منطقه و پیامد‌های آن برای سایر کشورها، بر آمادگی هند برای کمک به کاهش تنش‌ها تأکید کرد.