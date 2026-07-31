رئیس اورژانس آذربایجان غربی از امدادرسانی به یک مورد غرق شدگی در زرینه رود خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر رضازاده رئیس اورژانس آذربایجان غربی گفت: ظهر امروز حوالی ساعت ۱۲:۴٠ ماموریت مبنی بر غرق شدگی در بخش «کشاورز» تابعه شهرستان «شاهیندژ» توسط مرکز پیام اورژانس استان دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله یک آمبولانس به محل حادثه اعزام شد. همزمان با اورژانس سایر یگان های امدادی از جمله اتش نشانی در محل مستقر شده و بعد از تلاش دو ساعته ی غواصان پیکر شخص غرق شده پیدا شد. پس از بررسی های تیم اورژانس مشخص شد که متاسفانه فرد غرق شده جان باخته بودند.

دکتر رضازاده ضمن ابراز تاسف و عرض تسلیت به خانواده داغ دیده تصریح کرد که: هرساله در ایام تابستان با تعداد زیادی از ماموریت های غرق شدگی رو به رو هستیم و از افزایش آمار این حادثه ابراز نگرانی کرد.

وی همچنین گفت: مهم ترین راه جلوگیری از وقوع چنین حوادثی احتیاط هموطنان میباشد و باید از شنا در آبهایی که هر ساله آمار بالای غرق شدگی را ثبت میکنند خودداری کنند.

رئیس اورژانس استان توصیه کرد: مردم در سفرهای تابستانه خود حتما به تابلوهای مربوط به ممنوعیت شنا توجه کنند و از شنا در استخرهای کشاورزی، کانالهای آب و رودخانه‌ها به دلیل داشتن جریان های پنهان و وجود گیاهان و ریشه درختان در بستر رودخانه و ناهموار بودن بستر آنها به شدت خودداری کنند.