باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - مهدی عرب زاده مدیرعامل یک شرکت دانشبنیان در گفتوگو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان از توسعه سامانههای مبتنی بر هوش مصنوعی برای تبدیل دانش و تجربه کارکنان به «هوش سازمانی» خبر داد و گفت: این فناوری با ثبت، تحلیل و انتقال دانش تخصصی افراد، مانع از هدررفت سرمایههای انسانی در سازمانها میشود.
وی در حاشیه یک همایش تخصصی حوزه هوش مصنوعی اظهار کرد: این مجموعه در قالب سه شرکت دانشبنیان مستقر در همدان، تهران و منطقه آزاد کیش، در حوزه هوشمندسازی ناوگان حملونقل، سامانههای لجستیک، سیستمهای توزیع و پروژههای مبتنی بر هوش مصنوعی فعالیت میکند.
وی یکی از مهمترین پروژههای اجراشده را تبدیل «هوش انسانی» به «هوش سازمانی» عنوان کرد و افزود: بسیاری از کارشناسان طی سالها فعالیت، دانش، تجربه و راهکارهای ارزشمندی کسب میکنند که با بازنشستگی، جابهجایی یا ترک سازمان، بخش زیادی از این سرمایه دانشی از دست میرود. در این پروژه، دانش تخصصی افراد به مجموعهای از دادهها تبدیل شده و سپس با بهرهگیری از مدلهای زبانی بزرگ (LLM) و چتباتهای هوشمند، در اختیار سایر کارکنان قرار میگیرد.
به گفته وی، این فرآیند موجب میشود تجربه چندین ساله کارشناسان باسابقه در کوتاهترین زمان ممکن به نیروهای تازهوارد منتقل شود و سازمانها بتوانند از دانش انباشته خود بهصورت مستمر بهرهبرداری کنند.
مدیرعامل این شرکت دانشبنیان با اشاره به کاربردهای هوش مصنوعی در صنایع مختلف، اظهار داشت: یکی از نمونههای عملی این فناوری در صنعت خودروسازی، تحلیل هوشمند گزارشهای مشتریان است؛ بهگونهای که سامانه با بررسی دادههای ثبتشده، شرایط اقلیمی، سوابق مشتریان و اطلاعات فنی، تشخیص میدهد که یک ایراد گزارششده ناشی از شرایط محیطی بوده یا به یک نقص عمومی در محصول مربوط است.
وی افزود: تماسهای ثبتشده در مراکز ارتباط با مشتری بهصورت خودکار به متن تبدیل میشوند و پس از تحلیل توسط هوش مصنوعی، براساس موضوع، محل وقوع، مشخصات مشتری و اطلاعات فنی، بدون نیاز به مداخله اپراتور انسانی به کارشناسان مرتبط ارجاع داده میشوند؛ فرآیندی که علاوه بر افزایش سرعت، دقت تصمیمگیری مدیران را نیز ارتقا میدهد.
وی همچنین از کاربرد گسترده هوش مصنوعی در حوزه هوشمندسازی ناوگان حملونقل خبر داد و گفت: دادههای دریافتی از تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری خودروها توسط سامانههای هوشمند تحلیل شده و شاخصهایی همچون میزان مصرف سوخت، مسیرهای پیمایش، رفتار رانندگان، میزان استهلاک و خرابی خودروها بهصورت خودکار ارزیابی میشود. این سامانهها قادرند ناهنجاریها و خطاهای احتمالی را بدون دخالت نیروی انسانی شناسایی و گزارش کنند.
مدیرعامل این شرکت دانشبنیان، مهمترین چالش شرکتهای فعال در حوزه هوش مصنوعی را نبود شناخت کافی برخی مدیران نسبت به ظرفیتهای این فناوری دانست و تصریح کرد: بخش قابل توجهی از زمان و انرژی شرکتهای دانشبنیان صرف معرفی توانمندیها و جلب اعتماد دستگاهها و سازمانها میشود.
وی برگزاری رویدادها و همایشهای تخصصی را فرصتی مناسب برای معرفی دستاوردهای شرکتهای دانشبنیان عنوان کرد و افزود: این رویدادها زمینه ایجاد ارتباط میان شرکتهای فناور با بخشهای خصوصی و دولتی را فراهم میکنند و میتوانند مسیر اجرای پروژههای نوآورانه را هموار سازند.
وی با اشاره به محدودیتهای ناشی از تحریمها در توسعه همکاریهای بینالمللی نیز خاطرنشان کرد: هرچند شرایط موجود برقراری ارتباط با بازارهای خارجی را دشوار کرده است، اما امید میرود چنین رویدادهایی بتواند زمینه تعاملات بیشتر و شکلگیری همکاریهای جدید در داخل کشور و در صورت امکان در عرصه بینالمللی را فراهم کند.