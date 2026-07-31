باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ایرج کاکاوند اظهار کرد: در پی صدور دستور قضایی برای دستگیری یکی از اراذل و اوباش سابقه‌دار که به اتهام برهم زدن نظم و امنیت عمومی، سرقت، خرید و فروش مواد مخدر و سایر جرائم تحت تعقیب مراجع قضایی قرار داشت، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی ابراز کرد: مأموران پلیس پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، رصدهای تخصصی و با هماهنگی کامل با مقام قضایی، موفق شدند محل تردد متهم را در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان شناسایی و برای دستگیری وی وارد عمل شوند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان تصریح کرد: متهم در زمان اجرای عملیات، با بی‌توجهی به دستورات پلیس و ایجاد درگیری با مأموران، قصد مقاومت و فرار داشت که مأموران پس از طی مراحل قانونی و با رعایت کامل قانون به‌کارگیری سلاح، وی را زمین‌گیر و دستگیر کردند.

وی با اشاره به بازرسی از متهم و خودروی وی خاطرنشان کرد: در این عملیات، یک قبضه سلاح سرد و یک بمب دست‌ساز از متهم کشف و همچنین یک دستگاه خودروی زانتیا که پیش از این با دستور مرجع قضایی توقیف آن ابلاغ شده بود، توقیف شد.

سرهنگ کاکاوند با تأکید بر تعامل مستمر پلیس و دستگاه قضایی در برخورد با مجرمان حرفه‌ای افزود: موفقیت این عملیات، حاصل هماهنگی، پشتیبانی و همراهی مؤثر مقام قضایی و اقدام به‌موقع پلیس بود و این تعامل، نقش مهمی در برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی دارد.

وی در پایان با هشدار به اراذل و اوباش، مجرمان حرفه‌ای و برهم‌زنندگان امنیت عمومی تأکید کرد: پلیس با حمایت قانونی و قضایی، اجازه قدرت‌نمایی و ایجاد ناامنی را به هیچ فردی نخواهد داد و هر شخصی که بخواهد امنیت و آرامش شهروندان را خدشه‌دار کند، با برخورد سریع، قانونی و قاطع پلیس و دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.

منبع: پلیس کاشان