پس از اینکه سنتکام مدعی باز بودن تنگه هرمز شد و در ادامه ایران آن را تکذیب کرد، بهای نفت خام یک درصد افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از آنکه فرماندهی نیروی دریایی سپاه در فضای مجازی نوشت که تنگه هرمز بسته است و هرگونه عبور و مرور صرفا با هماهنگی نیروی دریایی سپاه امکان پذیر خواهد بود، بهای نفت خام بیش از یک درصد افزایش یافت.

پیش از این، سنتکام ادعا کرده بود که تنگه هرمز برای عبور کشتی‌ها باز است.

نفت خام برنت در مسیر ثبت افزایش ۲۳ درصدی در ماه ژوئیه قرار دارد و اقتصاددانان و تحلیلگران انتظار دارند قیمت‌ها در ادامه سال نیز افزایش یابد.

نظرسنجی ماه ژوئیه رویترز از ۳۱ اقتصاددان و تحلیلگر نشان می‌دهد: بر اساس انتظارات، میانگین قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۶ به ۸۵.۲۲ دلار در هر بشکه می‌رسد؛ در حالی که پیش‌بینی ماه ژوئن ۸۴.۵۰ دلار بود.

همچنین پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت خام آمریکا به‌طور میانگین ۸۰.۱۴ دلار در هر بشکه باشد، در حالی که برآورد قبلی ۷۹.۴۹ دلار بود.

منبع: رویترز

برچسب ها: نفت خام ، تنگه هرمز ، بازار انرژی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۳۰ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
تنگه هرمز سلاحی انکار ناپذیر و بالاتر و قوی‌تر از بمب اتم ...
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۶ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
ما منتظر نفت 200 دلاری هستیم
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۶ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
بسیار عالی. تنگه هرمز بسته بماند
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۷ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
نفت ۲۰۰ دلاری چی شد؟
۰
۵
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