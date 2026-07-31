تردد زائران اربعین در مرز خسروی از ۵۵۶ هزار نفر گذشت

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه گفت: از ابتدای اجرای طرح اربعین تاکنون ۵۵۶ هزار و ۴۶ زائر از مرز بین‌المللی خسروی تردد کرده‌اند که از مجموع ترددهای صورت گرفته ۴۳۰ هزار و ۶۴۲ نفر از کشور خارج و ۱۲۵ هزار و ۴۰۴ نفر به کشور وارد شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی سلیمی  اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته در مجموع ۱۰۱ هزار و ۷۹۳ نفر از مرز بین‌المللی خسروی تردد کردند که از این تعداد ۷۰ هزار و ۱۵۰ نفر از کشور خارج و ۳۱ هزار و ۶۴۳ نفر نیز به کشورمان وارد شده اند.

وی با اشاره به آمادگی مجموعه راهداری برای مدیریت تردد زائران گفت: نیروهای راهداری در مسیرهای منتهی به مرز خسروی و پایانه مرزی مستقر هستند و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، خدمات لازم برای روان‌سازی عبور و مرور و رفاه زائران ارائه می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه ادامه داد: مدیریت ترافیک، ساماندهی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، آماده‌سازی مسیرهای ارتباطی و هماهنگی میان دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله اقداماتی است که برای روزهای پرتردد اربعین در نظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به نزدیک شدن به روزهای اوج اربعین، تمامی ظرفیت‌های موجود برای پاسخگویی به حجم بالای تردد زائران در مرز خسروی به کار گرفته شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه از زائران خواست ضمن برنامه‌ریزی مناسب برای بازگشت، سفر خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و از ظرفیت شبانه‌روزی مرز خسروی برای تردد استفاده کنند.

منبع: راهداری کرمانشاه

برچسب ها: مرز خسروی ، تردد زائران
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