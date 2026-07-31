باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، با اشاره به اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محورهای شمالی کشور اعلام کرد: تردد کلیه وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال در مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است.

وی در خصوص سایر وضعیت‌های ترافیکی در محورهای شمالی افزود:محور چالوس (شمال به جنوب)ترافیک سنگین در محدوده مرزن‌آباد تا مجلار و سرودار تا بیلقان،محور هراز (رفت و برگشت) محدوده سه‌راهی چلاو و مسیر شمال به جنوب در محدوده مبارک‌آباد محور فیروزکوه (شمال به جنوب) محدوده گیلاوند گزارش شده است.

او گفت:آزادراه پردیس-تهران ترافیک سنگین حدفاصل تونل شماره ۴تا تونل شماره ۱،محور قدیم بومهن-تهران در محدوده جاجرود را گزارش شده است.

بنا به اعلام مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌ها، در آزادراه‌های قزوین-رشت (رفت و برگشت) و تهران-شمال (شمال به جنوب) و همچنین محور فیروزکوه (شمال به جنوب) تردد روان گزارش شده و این محورها فاقد مداخلات جوی هستند.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌ها درباره سایر محورهای کشور گفت:آزادراه قزوین-کرج-تهران ترافیک سنگین در محدوده‌های کمال‌شهر، گلشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک گزارش شده است.

او بیان کرد:ترافیک در محور حمیل-سرابله-ایلام در محدوده تونل آزادی نیمه‌سنگین است. همچنین تردد در محورهای مرز مهران، مرز چذابه، مرز تمرچین، مرز شلمچه، مرز خسروی و مرز باشماق روان گزارش شده است.

محرابی‌نیا در پایان خاطرنشان کرد: محور بندرعباس-لار در محدوده کلمتعلی به دلیل مسدود بودن مسیر، تا اطلاع ثانوی تردد از مسیر جایگزین کهورستان-منبع آب-بندرعباس انجام می‌پذیرد.