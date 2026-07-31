هافبک تیم فوتبال استقلال تهران در دیدار تدارکاتی مصدوم شد و نتوانست به بازی ادامه دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - استقلال در آستانه آغاز فصل بیست‌وششم لیگ برتر با یک خبر نگران‌کننده روبه‌رو شد. مهران احمدی، هافبک آبی‌پوشان، در جریان دیدار تدارکاتی برابر فولاد خوزستان دچار مصدومیت شد و نتوانست بازی را ادامه دهد.

احمدی که یکی از مهره‌های مهم خط میانی تیم فوتبال استقلال به شمار می‌رود، پس از احساس درد از زمین خارج شد تا کادر پزشکی وضعیت او را بررسی کند. هنوز باشگاه استقلال جزئیات دقیقی از میزان آسیب‌دیدگی این بازیکن و مدت احتمالی دوری او از میادین اعلام نکرده است.

این اتفاق در حالی رخ داده که استقلال آخرین مراحل آماده‌سازی خود را برای حضور در فصل جدید لیگ برتر پشت سر می‌گذارد و مصدومیت یکی از بازیکنان کلیدی می‌تواند نگرانی‌هایی را برای کادر فنی ایجاد کند.

قرار است مهران احمدی در ساعات آینده تحت معاینات تخصصی و تصویربرداری قرار بگیرد تا میزان دقیق مصدومیت او مشخص شود. هواداران استقلال امیدوارند آسیب‌دیدگی این هافبک جدی نباشد و او بتواند در هفته‌های ابتدایی لیگ بیست‌وششم تیمش را همراهی کند.